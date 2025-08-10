Pronostico Crystal Palace-Liverpool: assist o marcatore ad alta quota per la Community Shield

Pronostico Crystal Palace-Liverpool: un marcatore ad alta quota per la finale della Community Shield, primo trofeo inglese della nuova stagione.

Nel Community Shield 2025/26 il Liverpool sfida il Crystal Palace: i Reds puntano al loro 17º titolo in questa competizione, mentre le Eagles cercano di conquistare appena il secondo trofeo “importante” della loro storia, pochi mesi dopo la storica vittoria in FA Cup. L’estate del Crystal Palace di Oliver Glasner è stata turbolenta: qualificatisi all’Europa League grazie al successo in coppa, sono stati retrocessi in Conference League dalla UEFA per le regole sulla multiproprietà – una decisione che il club sta impugnando.

Il verdetto ha bloccato il mercato, sia in entrata che in uscita, poiché giocatori attuali e potenziali attendono di sapere se il club giocherà in una competizione europea di secondo o terzo livello. Questo significa che, per questo antipasto di stagione, la rosa è praticamente la stessa dell’anno scorso: una continuità che potrebbe rivelarsi comunque un vantaggio.

Il Liverpool, invece, ha cambiato molto: sono arrivati diversi volti nuovi e potrebbe mancare un po’ di coesione iniziale, visto che probabilmente giocheranno titolari un nuovo terzino destro, un terzino sinistro, un centrocampista offensivo e un attaccante. L’entusiasmo attorno ai Reds è giustificato dal mercato brillante, ma non va dimenticato quanto il Palace sia competitivo.

La quota su Eberechi Eze marcatore o assistman a 3.15 con Goldbet (incluso il sostituto) è molto interessante, visto lo stato di forma con cui ha chiuso la scorsa stagione: nelle ultime 13 partite ha collezionato 9 gol e 3 assist, centrando questa scommessa in 9 occasioni, compresa la finale di FA Cup.

Anche se è solo precampionato, ha già segnato in entrambe le amichevoli disputate e servito un assist. Inoltre, le voci su un possibile passaggio all’Arsenal potrebbero spingerlo a fare una grande prestazione sul grande palcoscenico, così da indurre i Gunners ad affondare il colpo.

