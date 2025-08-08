Pronostico Psv-Sparta Rotterdam: la goleada è scontata

Psv-Sparta Rotterdam è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ritornano i campionati e, come al solito, sono le squadre che devono difendere il titolo conquistato lo scorso anno a bagnare il debutto. Il Psv, in Olanda, il campionato lo ha vinto grazie al clamoroso tracollo dell’Ajax nelle ultime giornate. Un trionfo inaspettato, ovviamente, e quindi ancora più bello.

Il debutto di Perisic e compagni è semplice contro lo Sparta Rotterdam. Sì, oggettivamente poteva essere ancora più soft, però non ci sono dubbi su chi si prenderà la vittoria. Lo sappiamo, chi ben comincia è sempre a metà dell’opera e, anche in questo caso, i padroni di casa, non hanno intenzione di concedere nulla.

Goleada scontata, in poche parole. Il motivo è abbastanza semplice: negli ultimi cinque incroci il Psv ha sempre vinto dimostrando di possedere le qualità per chiudere la pratica. Sia in casa che in trasferta sono arrivati almeno due gol nel corso del match e sarà così anche in questa circostanza. E, anche nella fase di precampionato, gli olandesi non hanno davvero concesso nulla vincendo sempre e segnando tanto. Sappiamo tutto, insomma.

Come vedere Psv-Sparta Rotterdam in diretta tv e in streaming