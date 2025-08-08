Pronostico Flamengo-Mirassol: difesa impenetrabile e vittoria netta

Flamengo-Mirassol è una partita della diciottesima giornata del Brasileirao e si gioca sabato alle 23:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio contro il Ceara, e la vittoria del Cruzeiro sul campo del Botafogo, ha permesso a questi ultimi di riprendere in vetta alla classifica del campionato brasiliano proprio il Flamengo. Che sì, ha ancora una partita in meno, ma che non può essere del tutto tranquillo.

Certo, in casa, la squadra rossonera, è davvero un rullo compressore oltre al fatto che è una difesa quasi imperforabile con solamente 7 gol subiti in tutto il campionato. Quindi è evidente che, per almeno un’altra settimana, la formazione che ha le maggiori possibilità di chiudere davanti a tutti alla fine della stagione, sarà ancora lì, in alto. Forse in coabitazione ancora, ma abbiamo capito nel corso di queste settimane che in Brasile è tutt’altro che scontato. Le partite si giocano fino alla fine e tutte hanno possibilità, realmente, di prendersi una vittoria su tutti i campi.

Ma non sarà questo il caso, è ovvio. La questione ci pare abbastanza scritta e scontata per un motivo principale: il Flamengo ha un vero e proprio squadrone per il campionato e il Mirassol, nonostante adesso sia in alto, non ha le qualità, soprattutto davanti, per pensare di bucare una retroguardia assai tosta, che abbina tattica perfetta ad una forza fisica importante e che ha anche la cattiveria giusta per non far passare nessuno o quasi. Insomma, lo sappiamo bene, i campionati poi li vince chi prende meno gol.

Come vedere Flamengo-Mirassol in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la diciannovesima giornata del Brasileirao Flamengo-Mirassol, in programma sabato alle 23:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria del Flamengo è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.50 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Flamengo vincente dentro una sfida che vedrà, appunto, solamente i padroni di casa riuscire a trovare la via della rete. La difesa fa sempre la differenza.

Le probabili formazioni di Flamengo-Mirassol

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Vina; Jorginho, Allan; Plata, De Arrascaeta, Luiz Henrique; Pedro.

MIRASSOL (4-2-3-1): Walter; Lucas Ramon, Gabriel, Jemmes, Reinaldo; Moura, Danielzinho, Gabriel; Negueba, Chico, Carioca.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0