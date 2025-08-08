Pronostico Feyenoord-Breda: passeggiata alla prima uscita

Feyenoord-Breda è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
Una vera e propria passeggiata per il Feyenoord questa prima partita di campionato contro il Nac Breda. Due squadre che partono con obiettivi opposti – i padroni di casa sognano di tornare a vincere la Eredivisie – e che hanno ovviamente una mentalità diversa. La metteranno in campo subito, e subito capiremo il destino che accompagnerà questi due club nel corso della stagione.
Da un lato, infatti, avremo una squadra subito pronta, vogliosa di mettere le cose in chiaro, vogliosa di chiudere la questione senza portarla troppo alle lunghe; dall’altro vedremo, invece, una squadra attendista, che conosce già il risultato finale di questa partita, e che sa benissimo che nemmeno il match perfetto permetterebbe di tornare a casa con un risultato positivo. Insomma, una passeggiata di salute dentro un match ricco di gol. Come al solito, d’altronde, in Olanda.
C’è un altro dato che deve essere tenuto in considerazione: negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni, il Feyenoord è riuscito a segnare al bellezza di 19 volte subendo solamente due reti. Quindi, cos’altro c’è da dire?
Come vedere Feyenoord-Breda in diretta tv e in streaming
La sfida Feyenoord-Breda in programma sabato alle 18:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Comparazione quote
La vittoria del Feyenoord è quotata 1.17 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.70 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Match senza dubbio indirizzato. E la quota della vittoria del Feyenoord è così bassa che forse nemmeno conviene tentarla. Stuzzica, invece, quella relativa al NO GOL, bella alta. E anche in combo con la vittoria dei padroni di casa è veramente importante.
Le probabili formazioni di Feyenoord-Breda
FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenhereuther; Lotomba, Watanabe, Ahmedozric, Bos; Hwang, Timber; Mousa, Steijn, Suaer; Ueda.
BREDA (4-2-3-1): Korstimt; Valerius, Mamhutovic, Kongolo, Kemper; Sowah, Balard; Talvite, Leemans, Nassoh; Van Hoojdonk.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0