Pronostico Feyenoord-Breda: passeggiata alla prima uscita

Feyenoord-Breda è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Una vera e propria passeggiata per il Feyenoord questa prima partita di campionato contro il Nac Breda. Due squadre che partono con obiettivi opposti – i padroni di casa sognano di tornare a vincere la Eredivisie – e che hanno ovviamente una mentalità diversa. La metteranno in campo subito, e subito capiremo il destino che accompagnerà questi due club nel corso della stagione.

Da un lato, infatti, avremo una squadra subito pronta, vogliosa di mettere le cose in chiaro, vogliosa di chiudere la questione senza portarla troppo alle lunghe; dall’altro vedremo, invece, una squadra attendista, che conosce già il risultato finale di questa partita, e che sa benissimo che nemmeno il match perfetto permetterebbe di tornare a casa con un risultato positivo. Insomma, una passeggiata di salute dentro un match ricco di gol. Come al solito, d’altronde, in Olanda.

C’è un altro dato che deve essere tenuto in considerazione: negli ultimi cinque incroci tra queste due formazioni, il Feyenoord è riuscito a segnare al bellezza di 19 volte subendo solamente due reti. Quindi, cos’altro c’è da dire?

Come vedere Feyenoord-Breda in diretta tv e in streaming