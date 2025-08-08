Pronostico Alkmaar-Groningen: si continua a vincere

Alkmaar-Groningen è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla
In un campionato nel quale ci sono solamente due squadre che cercano di vincere il titolo, e che di solito si dividono il bottino – anche tre, in alcuni casi – l’Alkmaar è una di quelle che, vuoi o non vuoi, nel corso della stagione, riesce comunque a prendersi qualche soddisfazione. Una squadra importante, ma non troppo, che almeno in casa nella maggior parte dei casi riesce a vincere.
Avvio semplice per i biancorossi, impegnati anche nelle qualificazioni alla Conference League – per il momento percorso netto – e quindi che vivono uno stato di forma importante avendo iniziato prima l’annata appunto per questi appuntamenti europei. Una squadra che in settimana ha battuto il Vaduz tre a zero mettendo in discesa il discorso qualificazione. E questo permette di essere molto concentrati in campionato, almeno per questa settimana, e quindi anche di mettere in campo la formazione migliore, il turnover verrà fatto in trasferta giovedì prossimo nel match di ritorno. Quindi sì, l’Alkmaar, contro un Groningen che come al solito non ha grosse ambizioni, ha tutte le possibilità di prendersi una vittoria, importante senza dubbio, per iniziare al meglio la stagione.
Come vedere Alkmaar-Groningen in diretta tv e in streaming
La sfida Alkmaar-Groningen in programma domenica alle 14:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Alkmaar è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.82 su Goldbet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Alkmaar vincente dentro una sfida da almeno tre reti complessive. E anche in una sfida che potrebbe regalare un gol per squadra. Ma punteremmo solamente sulla vittoria finale, che permette senza dubbio di avere una quota abbastanza interessante.
Le probabili formazioni di Alkmaar-Groningen
ALKMAAR (4-3-3): Zoet; Kasius, Goes, Penetra, de Wit; Smit, Koopmeiners, Mijans; Poku, Parrot, Daal.
GRONINGEN (4-2-3-1): Vaessen; Rente, Ekdal, Blozkl, Prins; Bacuna, Resink; Schereuders, Calente, Kmalkman; Van Bergen.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1