Pronostico Alkmaar-Groningen: si continua a vincere

Alkmaar-Groningen è valida per la prima giornata del campionato olandese: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

In un campionato nel quale ci sono solamente due squadre che cercano di vincere il titolo, e che di solito si dividono il bottino – anche tre, in alcuni casi – l’Alkmaar è una di quelle che, vuoi o non vuoi, nel corso della stagione, riesce comunque a prendersi qualche soddisfazione. Una squadra importante, ma non troppo, che almeno in casa nella maggior parte dei casi riesce a vincere.

Avvio semplice per i biancorossi, impegnati anche nelle qualificazioni alla Conference League – per il momento percorso netto – e quindi che vivono uno stato di forma importante avendo iniziato prima l’annata appunto per questi appuntamenti europei. Una squadra che in settimana ha battuto il Vaduz tre a zero mettendo in discesa il discorso qualificazione. E questo permette di essere molto concentrati in campionato, almeno per questa settimana, e quindi anche di mettere in campo la formazione migliore, il turnover verrà fatto in trasferta giovedì prossimo nel match di ritorno. Quindi sì, l’Alkmaar, contro un Groningen che come al solito non ha grosse ambizioni, ha tutte le possibilità di prendersi una vittoria, importante senza dubbio, per iniziare al meglio la stagione.

Come vedere Alkmaar-Groningen in diretta tv e in streaming