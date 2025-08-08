Pronostici League One e League Two: una tripla a quota 9

Questo weekend inizia la Championship, ma i riflettori sono puntati anche su League One e League Two: ecco una tripla a quota 9

La Championship sta per tornare, ma l’attenzione rimane su League One e League Two, con tre squadre da tenere d’occhio. Due di queste arrivano dalla terza serie: si punta infatti su una vittoria dello Stockport, alla ricerca del secondo successo stagionale nella trasferta contro il Wycombe. La squadra di Dave Challinor ha aperto il campionato con una vittoria per 2-0 contro un’altra candidata alla promozione, il Bolton, mentre il Wycombe è stato sconfitto a Bradford e ha mostrato difficoltà contro le squadre più forti già nella scorsa stagione sotto la guida di Mike Dodds.

Il Bolton, pur avendo perso quella partita, ha comunque offerto una buona prestazione nel primo tempo, che non dovrebbe scoraggiare troppo i suoi tifosi. Cercherà i primi punti della stagione contro il Plymouth. Il Plymouth Argyle è stato battuto 3-1 in casa dal Barnsley lo scorso weekend, e sembra che servirà ancora un po’ di tempo prima che la squadra riesca a trovare la giusta intesa.

L’unico pronostico su League Two riguarda il Crewe, che ospita un Accrington dato tra i favoriti per la retrocessione in questa stagione. La vittoria per 3-1 contro il Salford è stata significativa: il Crewe ha registrato il numero più alto sia di tiri che di tiri nello specchio tra tutte le squadre di League One e League Two, con un valore xG (expected goals) di 3.94, nettamente superiore rispetto a qualsiasi altra squadra.

Chi vuole una quota più alta può aggiungere due vittorie in trasferta, la prima delle quali è per il Grimsby. I Mariners hanno ricevuto molti elogi dopo aver iniziato la stagione con un netto 3-0 contro il Crawley. Ora affronteranno in trasferta un Harrogate che potrebbe faticare per tutta la stagione.

Infine una squadra che punta al titolo in National League, il Chesterfield. Ha cominciato il campionato con una vittoria per 1-0 contro il Barrow, davanti al proprio pubblico. Il Cheltenham, invece, ha perso in trasferta contro il Cambridge e ha faticato a creare occasioni per rientrare in partita.

