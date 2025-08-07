Pronostico St. Patrick-Besiktas: c’è da smaltire la delusione

St. Patrick-Besiktas è la gara d’andata del turno preliminare di Conference League: pronostico, formazioni e dove vederla
Ci si aspettava sicuramente un altro risultato dal Besiktas in Europa League. Magari anche un’eliminazione, perché lo Shakhtar è comunque una buonissima squadra, ma non una legnata del genere: sei gol presi in due partite che non hanno mai dato quindi la possibilità, ai turchi, di potersela giocare.
Ma c’è l’ancora di salvezza per rimanere in Europa e si chiama Conference League, con una partita assai semplice, sulla carta almeno, contro gli irlandesi del St. Patrick, una formazione che difficilmente metterà il bastone tra le ruote a Abraham e compagni.
Anche perché ai bianconeri serve immediatamente un cambio di marcia: nelle ultime quattro partite giocate tra Coppa, appunto, e amichevoli, sono arrivate quattro sconfitte. E vabbè che è calcio d’agosto – ma ci sono anche partite ufficiali – ma è altrettanto evidente che se non vinci allora non ti alleni mai col sorriso e iniziano a venire dubbi a tutti. Quindi meglio togliersela qualche soddisfazione in alcune occasioni, e questa sembra proprio la serata adatta per riuscirci. Sì, la partita lo permette, eccome, di pensare a mettere immediatamente in discesa il discorso qualificazione.
Come vedere St. Patrick-Besiktas in diretta tv e in streaming
Il pronostico
In queste uscite che hanno portato fino a questa data, il Besiktas ha sempre preso gol. Lo prenderà ancora? Difficile, ma non impossibile. Ma la certezza è che la sfida la vinceranno i turchi, dentro un match da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di St. Patrick-Besiktas
ST. PATRICKS (4-5-1): Anang; Sjoberg, Redmond, Grivosti, Breslin; Lennon, Leavy, Kavanagh, Forrester, Mulraney; Meila.
BESIKTAS (4-2-3-1): Gunok; Svennson, Paulista, Udokhai, Topcu; Tiknaz, Ylmaz; Joao Mario, Silva, Muci; Abraham.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-3