Pronostico Rapid Vienna-Dundee: sempre la stessa storia

Rapid Vienna-Dundee è la gara d’andata del turno preliminare di Conference League: pronostico, formazioni e dove vederla

Nella storia di queste due formazioni, anche se non sono recentissimi, ci sono tre precedenti: non è mai finita in pareggio e non ha mai vinto la squadra ospite. Succederà così anche questa volta.

Contro gli scozzesi del Dundee, una squadra che in Patria ogni tanto riesce a dire la propria ma che quando esce dai confini nazionali dimostra molte carenze tecniche, gli austriaci del Rapid Vienna hanno una ghiotta occasione. Non solo quella della vittoria, che oggettivamente ci pare abbastanza scontata, ma anche la possibilità, magari pure con una goleada, di mettere totalmente in discesa il discorso qualificazione.

In casa, il Rapid, segna sempre. In tutte le occasioni. L’ultima volta che non è riuscita a fare gol è stata nell’ultima gara di campionato dello scorso anno, una sfida che non aveva nessun valore. Quindi in fase di rilassatezza. Uno stop smentito immediatamente in questa fase di precampionato ma non solo, anche nella prima gara di campionato è arrivata una vittoria. Insomma, anche i numeri ci dicono una cosa: la vittoria del Rapid è scritta.

Come vedere Rapid Vienna-Dundee in diretta tv e in streaming