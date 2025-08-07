Pronostico Alkmaar-Vaduz: corsa ai gironi senza ostacoli

di

Alkmaar-Vaduz è la gara d’andata del turno preliminare di Conference League: pronostico, formazioni e dove vederla

La corsa ai gironi è senza ostacoli, almeno in questo turno. Poi si vedrà quello che potrebbe succedere, semmai, la prossima settimana. Ma l’Alkmaar, contro il Vaduz in casa, non troverà nessun problema a vincere la partita.

Alkmaar
Pronostico Alkmaar-Vaduz: corsa ai gironi senza ostacoli (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una gara indirizzata, decisa, e anche con molti gol. Anche perché gli olandesi, nel turno precedente, quando hanno dovuto rimontare la sconfitta sul campo dell’Ilves – quattro a tre – hanno sfoderato una prestazione maiuscola, importante, segnando cinque reti e non mettendo mai in discussione il risultato finale. Quindi si vola anche sulle ali di un certo entusiasmo che non fa mai male, intanto, e poi anche sul fatto che la squadra avversaria non crea davvero nessun pensiero.

Ma, visto quello che è successo nell’ultima gara in trasferta disputata – comunque sono stati presi quattro gol – l’obiettivo è quello di chiudere il discorso qualificazione già in casa, magari con una vittoria molto larga, per poi andare a rilassarsi la prossima settimana quando ci sarà il ritorno. Sì, crediamo possa andare davvero così.

Come vedere Alkmaar-Vaduz in diretta tv e in streaming

Alkmaar esulta
Come vedere Alkmaar-Vaduz in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Alkmaar-Vaduz in programma giovedì alle 20:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Comparazione quote

La vittoria dell’Alkmaar è quotata 1.05 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.60 su GoldbetLottomatica.

Il pronostico

Gara, questa, da almeno tre reti complessive e con una sola squadra a segno, quella di casa. Alkmaar vincente e qualificazione in cassaforte. Il Vaduz, dal proprio canto, sa benissimo che questa partita decreterà l’eliminazione dalla Conference League.

Le probabili formazioni di Alkmaar-Vaduz

ALKMAAR (4-3-3): Zoet; Kasius, Goes, Penetra, de Wit; Clasie, Mijans, Smit; Poku, Parrot, Daal. 
VADUZ (4-2-3-1): Schaffen; Beeli, Simani, Berisha, Schwizer; Seiler, Mack, Eberhard; Monseberger, Dantas Fernandes, Campos.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-0

