Pronostico Alkmaar-Vaduz: corsa ai gironi senza ostacoli

Alkmaar-Vaduz è la gara d’andata del turno preliminare di Conference League: pronostico, formazioni e dove vederla

La corsa ai gironi è senza ostacoli, almeno in questo turno. Poi si vedrà quello che potrebbe succedere, semmai, la prossima settimana. Ma l’Alkmaar, contro il Vaduz in casa, non troverà nessun problema a vincere la partita.

Una gara indirizzata, decisa, e anche con molti gol. Anche perché gli olandesi, nel turno precedente, quando hanno dovuto rimontare la sconfitta sul campo dell’Ilves – quattro a tre – hanno sfoderato una prestazione maiuscola, importante, segnando cinque reti e non mettendo mai in discussione il risultato finale. Quindi si vola anche sulle ali di un certo entusiasmo che non fa mai male, intanto, e poi anche sul fatto che la squadra avversaria non crea davvero nessun pensiero.

Ma, visto quello che è successo nell’ultima gara in trasferta disputata – comunque sono stati presi quattro gol – l’obiettivo è quello di chiudere il discorso qualificazione già in casa, magari con una vittoria molto larga, per poi andare a rilassarsi la prossima settimana quando ci sarà il ritorno. Sì, crediamo possa andare davvero così.

Come vedere Alkmaar-Vaduz in diretta tv e in streaming