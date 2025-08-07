Pronostico Aek Larnaca-Legia: la difesa fa la differenza

Aek Larnaca-Legia è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla

La difesa farà la differenza, soprattutto quella di una squadra, ovviamente. E parliamo dei polacchi del Legia, che contro i ciprioti del Larnaca, vogliono in tutti i modi cercare di mettere in evidenza quello che è stato di forma importante del proprio pacchetto arretrato. Concentrato, pulito, solido. Insomma, per gli attaccanti di casa sarà difficile riuscire a bucarli.

Tre gol subiti nelle ultime cinque par la formazione ospite, due in un solo match, quello del turno precedente di preliminari. Per il resto niente palloni raccolti in fondo al sacco e quasi nessuna possibilità concessa agli avversari. Ed è questo il punto di forza, anche se l’Aek Larnaca sa benissimo che, per avere possibilità di passare il turno, deve vincere questa partita. Complicato, tant’è che ci aspettiamo un match abbastanza chiuso, contratto, per l’elevata posta in palio che mette per due formazioni che, sanno benissimo, che gli introiti che possono arrivare dall’Europa League sono fondamentali.

La questione è semplice: Legia molto dietro, quasi arroccato in difesa, Larnaca all’attacca, cercando il gol che potrebbe sbloccare il match. Partita tattica insomma, ma per quello che mi abbiamo raccontato prima, difficile si possa sbloccare. Quindi è evidente che il nostro pronostico spinga verso una sola direzione.

