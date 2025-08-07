Pronostico Aek Larnaca-Legia: la difesa fa la differenza

Aek Larnaca-Legia è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla
La difesa farà la differenza, soprattutto quella di una squadra, ovviamente. E parliamo dei polacchi del Legia, che contro i ciprioti del Larnaca, vogliono in tutti i modi cercare di mettere in evidenza quello che è stato di forma importante del proprio pacchetto arretrato. Concentrato, pulito, solido. Insomma, per gli attaccanti di casa sarà difficile riuscire a bucarli.
Tre gol subiti nelle ultime cinque par la formazione ospite, due in un solo match, quello del turno precedente di preliminari. Per il resto niente palloni raccolti in fondo al sacco e quasi nessuna possibilità concessa agli avversari. Ed è questo il punto di forza, anche se l’Aek Larnaca sa benissimo che, per avere possibilità di passare il turno, deve vincere questa partita. Complicato, tant’è che ci aspettiamo un match abbastanza chiuso, contratto, per l’elevata posta in palio che mette per due formazioni che, sanno benissimo, che gli introiti che possono arrivare dall’Europa League sono fondamentali.
La questione è semplice: Legia molto dietro, quasi arroccato in difesa, Larnaca all’attacca, cercando il gol che potrebbe sbloccare il match. Partita tattica insomma, ma per quello che mi abbiamo raccontato prima, difficile si possa sbloccare. Quindi è evidente che il nostro pronostico spinga verso una sola direzione.
Come vedere Aek Larnaca-Legia in diretta tv e in streaming
La sfida Aek Larnaca-Legia in programma giovedì alle 18:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
Comparazione quote
Il pareggio è quotata 3.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica.
Il pronostico
Ok, dietro è tutto bello, soprattutto per il Legia. E siccome le qualità tecniche di entrambe le formazioni non è che siano eccelse, crediamo che alla fine il pareggio, dentro una gara da meno di tre reti complessive, possa essere il risultato maggiormente adatto a questa partita. La X, insomma, è scritta.
Le probabili formazioni di Aek Larnaca-Legia
AEK LARNACA (4-3-3): Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Roberge, Garcia; Pons, Gustavo, Cachon; Angielski, Roden, Ivanovic.
VADUZ (4-3-3): Tobiasz; Stojanovic, Pankov, Jederzeycizk, Kun; Morishita, Goncalves, Urbanski; Chodyna, Skhurin, Affarela.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-0