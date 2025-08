Pronostico Servette-Utrecht: nella valanga di gol risultato scritto

Servette-Utrecht è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla

Sette gol in due partite rifilati allo Sheriff. Una marea di reti per l’Utrecht che adesso si appresta a continuare su questa scia contro il Servette, eliminato dal Plzen nei preliminari di Champions League. Sì, per questo match, c’è oggettivamente troppo poco da raccontare. Le qualità in campo sono nettamente differenti e faranno la differenza.

Una doppia straordinaria prova offensiva della squadra dei Paesi Bassi ha permesso di mandare segnali al Servette. Che ha già faticato tantissimo contro il Plzen e che, a livello difensivo, è una squadra tutt’altro che insormontabile. E gli attaccanti olandesi andranno a nozze, letteralmente, continuando a volare in maniera incredibile. Diciamolo chiaramente: nonostante le quote, almeno in parte, indichino senza dubbio che ci si potrebbe aspettare una partita abbastanza bloccata, o per meglio dire, con un pronostico tutt’altro che scritto, noi invece crediamo fortemente che l’Utrecht possa mettere in discesa il discorso qualificazione già nella gara d’andata. E quindi dimostrare, ulteriormente, tutto il valore offensivo.

Come vedere Servette-Utrecht in diretta tv e in streaming