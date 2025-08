Pronostico Cluj-Braga: la paura fa cambiare atteggiamento

Cluj-Braga è la gara d’andata del turno preliminare di Europa League: pronostico, formazioni e dove vederla

Ha faticato tantissimo, oltre il previsto, il Braga nel turno precedente per avere la meglio del Levski. Dopo lo zero a zero in trasferta, solamente nei tempi supplementari i portoghesi sono riusciti a prendersi la qualificazione. Una cosa impensabile prima del doppio confronto, a controprova del fatto che niente è scritto nel mondo del pallone.

Beh, niente è scritto fino ad un certo punto, ovvio. Perché contro il Cluj, la formazione lusitana, “forte” del fatto che se l’è vista brutta, ha tutta la voglia già nel match d’andata che verrà giocato in trasferta, di mettere in discesa il discorso qualificazione. Giusto così, per tanti motivi, ma quello principale è che non si può davvero rischiare di buttare subito all’aria una stagione quando ci sono evidentemente le qualità per riuscire nell’intento.

Detto questo, il Cluj, venderà o cercherà di vendere cara la pelle. Anche i belgi hanno faticato, sia in casa che in trasferta, ad avere la meglio sul Lugano. E diciamo che non era un impegno complicatissimo. E, guarda il caso, anche ai supplementari è arrivato il passaggio del turno. Poi c’è anche stato l’impegno in campionato – con sconfitta – che ha fatto capire che si deve migliorare ancora. E nelle falle che ci sono, il Braga, potrebbe avere davvero vita facile.

Come vedere Cluj-Braga in diretta tv e in streaming