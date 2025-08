Pronostico Shkendija-Qarabag, equilibrio con una sorpresa

Shkendija-Qarabag, la scelta in quota riguardante la sfida valida per il terzo turno dei preliminari di Champions

Match dai tanti possibili volti che sfugge ad un’interpretazione univoca e totalizzante. In questo interessante gioco di rifrazioni andiamo a toccare una delle gare almeno sulla carta più imprevedibile del terzo turno dei preliminari di Champions League. L’Arena Toše Proeski di Skoype sarà infatti teatro di Shkendija-Qarabag confronto che vede gli azeri leggermente favoriti per il maggior tasso tecnico della propria rosa, ma con tante variabili da prendere in gioco che dovrebbero animare una contesa tutt’altro che scontata.

Reduce dall’agevole passaggio del turno contro il FCSB, la compagine macedone vuole allungare la striscia di risultati utili consecutivi in campo europeo. Per provare a ritagliarsi interessanti spiragli di manovra contro il Qarabag, però, servirà massimizzare la spinta offensiva soprattutto tra le mura amiche concretizzando quelle occasioni che la difesa ospite tende a concedere se colpita in verticale. Un compito difficile ma non impossibile, se si pensa che lo Shkendija tra le mura amiche tende ad alzare (e non di poco) l’asticella, fatto di tre vittorie e due pareggi nelle ultime sei gare ufficiali.

Pronostico Shkendija-Qarabag, non poche difficoltà per gli azeri

Come detto, gli ospiti hanno dalla loro una più spiccata attitudine a giocare questo tipo di partite. L’obiettivo della compagine di Gurbanov, neanche a dirlo, è quello di giocarsi fino in fondo le loro carte per strappare il pass per la fase a gironi. Rispetto a quanto succede in casa, però, gli azeri in trasferta tendono meno incisivi.

Il che, unito alla solidità difensiva mostrato dallo Shkendija nel primo scorcio di gare ufficiali disputate in Champions League, potrebbe dar vita ad una gara piuttosto complicata per il Qarabag caratterizzata da ritmo, intensità e da molti duelli in mezzo al campo soprattutto se fossero Ibraimi e compagni a sbloccare la contesa. Per concludere, gli azeri non dovrebbero comunque perdere una partita nella quale si attendono almeno due reti complessive.

PROBABILI FORMAZIONI:

SHKENDIJA (4-2-3-1): Gaye; Trumci, Cake, Fetai, Webster; Alhassan, Ramadani; Tamba, Krasniqi, Krstevski; Ibraimi.

Allenatore: J. Bekiri

QARABAG (4-3-3): Buntic; Bayramov, Medina, Mustafazada, Silva; Bicalho, Addai, Borges; Andrade, Akhundzade, Zoubir.

Allenatore: G. Gurbanov

POSSIBILE RISULTATO: 1-1