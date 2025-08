Pronostico Ludogorets-Ferencvaros: decimo risultato utile

Ludogorets-Ferencvaros è la gara d’andata del turno preliminare di Champions League: pronostico, formazioni e dove vederla

Tra precampionato, altri preliminari, e partite di campionato, il Ferencvaros ha fatto nove risultati utili di fila. E adesso vuole la doppia cifra, ovviamente, in una partita delicata che potrebbe indirizzare, senza dubbio, la stagione della squadra ungherese.

Sul campo del Ludogorets – anche in questo caso parliamo di una squadra che viene da un filotto di cinque risultati utili – non sarà per niente semplice. Ma gli ospiti sono decisamente in forma, sia fisica che mentale, e hanno tutta l’intenzione di farlo continuare questo momento.

La sensazione, ovvio, è quella che sarà una partita bloccata, tutt’altro che aperta a operazioni offensive o meno. Sì, perché il Ferenc, in questo caso, ha la possibilità di giocarsi la prossima settimana il ritorno davanti al proprio pubblico. Quindi ci aspettiamo una gara decisamente attendista della formazione ospite, con possibilità, anche, di andare a colpire in contropiede, nel caso. Ma non è nemmeno sicuro, perché l’obiettivo, non dichiarato sicuramente, ma quello maggiormente apprezzato, sarebbe senza dubbio andare a prendersi almeno un pareggio per allungare non solo a dieci la striscia come detto di risultati utili di fila, ma anche per mettere la testa avanti nel discorso qualificazione.

Come vedere Ludogorets-Ferencvaros in diretta tv e in streaming