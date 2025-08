I pronostici di martedì 5 agosto: Champions League ed Europa League

I pronostici di martedì 5 agosto, al via il terzo turno di qualificazione di Champions League, Europa League e Conference League

Le qualificazioni alla fase a girone di Champions League, Europa League e Conference League entrano nel vivo. Siamo entrati nel mese di agosto, quello decisivo. Tra le squadre più note al grande pubblico in campo stasera c’è il Glasgow Rangers, che già nello scorso turno ha superato un’avversaria non semplice come il Panathinaikos.

In campionato la stagione non è iniziata nel migliore dei modi con un pareggio sul campo del Morthewell. Ma si sa, il pensiero era anche a questa partita contro il Plzen che si presenta molto forte e dopo aver eliminato nel turno precedente il Servette. I pronostici davano favorita la formazione svizzera, e invece la truppa della Repubblica Ceca ha ribaltato tutto, dimostrando di avere le carte in regola per poter dire la propria.

Due squadre queste che segnano molto: i Rangers tra campionato e amichevoli hanno sempre trovato la via della rete e anche il Plzen la stessa cosa. Evidente che però qualcosa andrebbe sicuramente sistemata sotto l’aspetto difensivo. Soprattutto nei Rangers che difficilmente chiudono una sfida senza subire reti.

I pronostici sulle altre partite

Promette gol anche la sfida tra Malmo e Copenaghen, che arrivano in grande salute alla sfida. Entrambe arrivano a questa partita forti di un filotto incredibile di vittorie di fila. Il Malmo ne ha piazzate sette, il Copenaghen sei, ai quali va aggiunto un pareggio. Due formazioni che vivono un momento straordinario di forma fisica e mentale.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Rangers-Viktoria Plzen, Champions League, ore 23:00

Vincenti

QARABAG (in Skendija 79-Qarabağ, Champions League, ore 20:00)

(in Skendija 79-Qarabağ, ore 20:00) DYNAMO KIEV (in Dynamo Kiev-Paphos, Champions League, ore 20:00)

(in Dynamo Kiev-Paphos, ore 20:00) COLUMBUS CREW (in Columbus Crew-Leon, Leagues Cup, ore 01:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Skendija 79-Qarabağ , Champions League, ore 20:00

, Champions League, ore 20:00 Nottingham Forest-Fiorentina, Amichevole, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rangers-Viktoria Plzen , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Malmo-Copenaghen, Champions League, ore 20:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Toluca-New York City, Leagues Cup, ore 01:30