Pronostico Tiafoe-De Minaur, Atp Toronto: la sorpresa è ben quotata e ci sono motivazioni valide per crederci

De Minaur è giustamente considerato il favorito dai bookmaker in questo match – è lui che ha battuto Davidovich Fokina nella finale di Washington la scorsa settimana – ma la quota proposta per Tiafoe è davvero molto alta e viene difficile non prenderla in considerazione.

De Minaur ha anche beneficiato di un walkover a Toronto, quindi arriva a questo incontro avendo giocato solo due set, contro i sei disputati da Tiafoe. Un vantaggio non da poco, soprattutto dopo le fatiche della scorsa settimana a Washington. Tuttavia, Tiafoe ama la stagione estiva sul cemento americano, dove spesso ottiene i suoi risultati migliori.

Quella motivazione sembra fondamentale per l’americano, che può alternare prestazioni altalenanti, ma su una superficie piuttosto veloce come quella di Toronto, potrebbe essere avvantaggiato rispetto al gioco di De Minaur, ancora basato soprattutto sulla solidità difensiva. Tiafoe ha avuto bisogno di tre set per superare Aleksandar Vukic, ma ha creato molte occasioni di break. Dovrà essere più concreto se vuole piazzare la sorpresa, ma non è affatto impossibile. La sua prestazione contro Flavio Cobolli la scorsa settimana è stata molto convincente.

Nei precedenti, Tiafoe è sotto 2-1, ma non si affrontano dal 2022, anno in cui l’americano vinse a Parigi.

Pronostico Tiafoe-De Minaur, ecco la sorpresa

In questo incontro si può provare il pronostico a sorpresa con la vittoria di Tiafoe a quota 3.20.

Come vedere Tiafoe-De Minaur diretta tv e in streaming

Il match valido per il torneo Atp di Toronto tra Tiafoe e De Minaursarà trasmesso domenica 3 agosto in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà non prima delle 18:30.

