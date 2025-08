Formula 1, pronostici GP d’Ungheria: una quota pazza a 101

Formula 1, pronostici GP d’Ungheria: una quota pazza bancata a 101 che riguarda i pit stop delle scuderie

Oltre alle classiche scommesse sul vincente, per il Gran Premio di Ungheria si può puntare naturalmente sui testa a testa e anche su una tipologia particolare che riguarda i pit stop che sveleremo a fine articolo. Tra le scuderie con maggiori progressi nell’ultimo periodo impossibile non menzionare la Sauber. Dal GP di Barcellona ha ottenuto tre piazzamenti tra i primi otto, incluso il primo podio dal 2012. La Sauber si è affermata come una delle migliori squadre di centro gruppo su un’ampia varietà di circuiti, con la prestazione più impressionante il quinto posto di Nico Hulkenberg a Barcellona, ottenuto dopo aver superato Lewis Hamilton con merito.

I posti nella top 8 sembrano alla portata delle squadre di centro gruppo questo weekend, considerando che Kimi Antonelli è in difficoltà e Yuki Tsunoda sta migliorando ma non è ancora al livello giusto. La Williams non si troverà bene con le richieste di alto carico aerodinamico di questo circuito, e Hadjar sembra aver perso tutta la forma.

Hulkenberg punterà sicuramente a raccogliere altri punti. Un’altra quota di valore potrebbe essere Liam Lawson vincente nel testa a testa con il collega di scuderia in Racing Bulls.

Lawson continua il suo trend di crescita, mentre il suo compagno di squadra è in regressione. Nell’ultima gara non c’era quasi differenza tra i due sul giro secco. Considerando le quote, Lawson può imporsi in un duello che ormai sembra un vero 50/50.

Ecco infine la quota pazza che riguarda l’Alpine: è quotata a quota 100 per il pit stop più veloce del weekend, e le prestazioni recenti ai box la pongono tra le migliori.

Il pronostico

Hulkenberg a punti è a quota 2.75 su Bet365. Pit stop più veloce dell’Alpine è a quota 101.00

