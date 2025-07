Pronostici Europa League e Conference League: una multipla a quota 10 sulle partite di questo giovedì 31 luglio dal palinsesto ricchissimo

L’Anderlecht ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 ospitando l’Hacken la scorsa settimana e potrebbe riuscire a ripetersi nella gara di ritorno in Svezia. In quell’occasione, l’Hacken non è riuscito a tirare nemmeno una volta nello specchio della porta e da allora ha subito una pesante sconfitta per 6-1 in casa contro il Djurgarden, restando al nono posto nell’Allsvenskan svedese. L’Anderlecht ha iniziato il campionato belga con una vittoria per 5-2 sul Westerlo e dovrebbe affrontare questa sfida con grande fiducia.

Lo Shakhtar ha vinto 4-2 nella gara d’andata di questo turno preliminare di Europa League e la necessità del Besiktas di rimontare dovrebbe dare vita a un’altra partita ad alto ritmo. Entrambe le squadre hanno segnato in 13 delle ultime 17 partite disputate dagli ospiti, e dispongono di un buon potenziale offensivo, ma lo Shakhtar — che gioca in campo neutro a Cracovia — potrà sfruttare le ripartenze per colpire in contropiede.

Europa League e Conference League: gli altri pronostici

È in vantaggio il Dungannon dopo la gara d’andata di questo turno preliminare di Conference League, ma il Vaduz potrebbe ribaltare la situazione nella partita di ritorno in Irlanda del Nord. Il Vaduz ha avuto il 79% di possesso palla e ha vinto il conteggio dei tiri 12-3, mentre il Dungannon ha segnato con l’unico tiro in porta, un gol arrivato da una conclusione da 35 metri. La squadra del Liechtenstein, che milita nella Super League svizzera, può fare valere la propria maggiore esperienza europea.

Un pareggio per 2-2 in Repubblica Ceca lascia ancora tutto aperto, ma il Legia Varsavia dovrebbe riuscire a imporsi nel match casalingo di Europa League. Nella gara d’andata il Legia ha leggermente prevalso nel conteggio dei tiri (18-11) ed è imbattuto da otto partite, con sei vittorie all’attivo.

Anderlecht vincente contro Hacken

Over 2.5 in Shakhtar – Besiktas

Vaduz vincente contro Dungannon

Legia Varsavia vincente contro Ostrava

Quota totale: 10.37 su bet365

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.