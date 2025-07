Pronostici Europa League, primo marcatore on fire: quota 6,50

Pronostici Europa League, c’è un primo marcatore on fire da provare a quota 6,50: la partita in questione è quella tra Hibernian e Midtjylland.

Le notti europee sotto i riflettori sono ciò che i tifosi dell’Hibernian aspettavano da tempo, e si prevede il tutto esaurito all’Easter Road per la gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro il Midtjylland.

Chi passerà il turno affronterà il Fredrikstad, squadra norvegese, nel terzo turno di qualificazione, e gli Hibs possono essere soddisfatti di quanto fatto la scorsa settimana alla MCH Arena del Midtjylland, dove hanno difeso con coraggio ottenendo un pareggio per 1-1.

Tuttavia, i vicecampioni danesi del Midtjylland potrebbero considerare quel risultato come un’occasione sprecata, avendo avuto il 73% di possesso palla e vinto il conto dei tiri per 23 a 10. Sono convinti di avere la qualità offensiva per rimediare.

Pronostici Hibernian-Midtjylland, ecco il primo marcatore

Il forte attaccante del Midtjylland Franculino Dju ha tentato quattro di quei tiri, e contenerlo sarà fondamentale per le speranze di qualificazione dell’Hibernian. Il nazionale della Guinea-Bissau ha segnato in tutte e quattro le amichevoli pre-campionato del Midtjylland e ha iniziato la nuova stagione di Superligaen in grande forma.

Franculino ha realizzato una doppietta alla prima giornata di campionato nel 3-3 contro l’Odense, e lunedì è stato protagonista assoluto con una tripletta nel 6-2 rifilato al Sonderjyske rendendosi utile anche in difesa con un fantastico salvataggio sulla linea in acrobazia. Il 21enne ha già messo a segno 27 gol in 57 presenze con il Midtjylland, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Benfica, e potrebbe essere destinato a grandi traguardi.

L’Hibernian ha chiuso al terzo posto lo scorso campionato di Premiership scozzese ed è imbattuto da 13 partite casalinghe, avendo pareggiato due volte con i Rangers e battuto il Celtic in quel periodo. Il loro pubblico caloroso potrebbe fare la differenza, ma il Midtjylland sicuramente si creerà delle occasioni e il primo gol potrebbe arrivare proprio da Franculino.

La quota per Franculino primo marcatore è a 6.50 su Bet365 e a 5.75 su Goldbet e Lottomatica, dove si può giocare la doppietta a quota 10. Marcatore nel corso dei novanta minuti è invece a quota 2.75.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.