Atp Toronto, i pronostici su Fils-Carreno Busta e Fritz-Carballes Baena

Pablo Carreno Busta ha vinto il suo unico titolo Masters tre estati fa al torneo ATP di Toronto. Da allora molte cose sono cambiate: Arthur Fils è emerso come uno dei giovani talenti più promettenti del circuito, mentre lo spagnolo ha vissuto un periodo di declino nell’ultimo anno e mezzo, anche a causa di una tendinite al gomito e dell’età che inizia a farsi sentire.

Ironia della sorte, è stato proprio il francese a dover fare i conti con un infortunio negli ultimi due mesi: un problema alla schiena rimediato al Roland Garros che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sull’erba. Tuttavia, se sarà in buona condizione fisica, sarà Fils a dettare i ritmi di questo match.

Pronostici Atp Toronto, Fritz senza sosta

Per Taylor Fritz inizia la fase più delicata della stagione. L’americano deve difendere i punti della finale raggiunta lo scorso anno agli US Open, ma non ha iniziato al meglio lo swing nordamericano: a Washington si è fermato ai quarti, battuto da uno strepitoso Alejandro Davidovich Fokina. Tuttavia, questo sorteggio sembra favorevole per lui. Roberto Carballes Baena dà il meglio di sé sulle superfici più lente, dove la sua capacità di copertura del campo è più efficace, e Fritz potrebbe non dover esprimere il suo massimo livello, anche qualora il match si complichi. Da numero 4 del mondo, ha i colpi giusti per portarla a casa senza patemi.

Come vedere gli incontri del torneo Atp di Toronto in diretta tv e in streaming

Il il torneo Atp di Toronto sarà trasmesso mercoledì 30 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “2-1 set betting” in Fils-Carreno Busta è quotato a 3.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

