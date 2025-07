Pronostici Champions League 29 luglio: al via il ritorno del secondo turno di qualificazione

Champions League, al via il ritorno del secondo turno di qualificazione: si giocano cinque partite dal destino già segnato

Inizia il secondo turno di qualificazione di Champions League con cinque partite in programma in cui il destino appare già segnato visti i risultati dell’andata. Una prima sorpresa però potrebbe arrivare dalla partita in programma alle 17 con il Kairat pronto a rimontare la sconfitta per 2-0 della sfida di andata.

Un gol al 49° minuto di Mohamed Toure e la rete di Jaakko Oksanen al 71° hanno messo fine alla serie di otto partite senza sconfitte del Kairat nelle competizioni ufficiali, lasciando la squadra di Almaty con una rimonta difficile in vista della sfida decisiva in casa.

La squadra guidata da Rafael Urazbakhtin ha reagito nel modo migliore nel fine settimana battendo il Tobol per 3-1 in campionato, mantenendo così il secondo posto in classifica nella Premier League kazaka. Questa vittoria è stata la terza nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, e alimenta la fiducia in vista del match di martedì, soprattutto considerando che ognuno di questi successi è arrivato con almeno due gol di scarto.

Tra questi anche il 2-0 rifilato all’Olimpija Ljubljana allo stadio Centrale nel turno precedente, risultato che ha permesso ai kazaki di passare il turno con un complessivo 3-1.

Il Kairat ha mostrato solidità in casa durante le qualificazioni alla Champions League, vincendo tutte e quattro le precedenti partite interne nella competizione – tre delle quali con un margine esatto di due gol – e un risultato simile martedì terrebbe vive le speranze di qualificazione alla fase successiva per la prima volta.

Le previsioni sulle altre partite

Lo Slovan Bratislava spera che il vantaggio ottenuto all’andata renda la gara di ritorno del turno di qualificazione alla Champions League contro lo Zrinjski Mostar, in programma martedì allo Stadion Bijeli Brijeg, una semplice formalità.

Lo Zrinjski è stato sconfitto 4-0 nella partita d’andata del 22 luglio, senza riuscire nemmeno a effettuare un tiro in porta, e il Bratislava è fiducioso di poter accedere al terzo turno, considerando che solo una squadra nella storia è riuscita a ribaltare uno svantaggio di quattro gol nella gara di ritorno di una sfida di Champions League. Una vittoria interna è nelle corde, ma la rimonta è da considerare impossibile.

Goleada in arrivo per la Stella Rossa, che all’andata ha vinto “solo” 1-0 perché costretta a giocare più di un tempo in dieci contro undici. In casa e con la parità numerica ristabilita, la scoppola è altamente probabile.

Champions League: possibili vincenti

Kairat (in Kairat-KuPS)

Dynamo Kiev (in Dynamo Kiev-Hamrun Spartans)

Zrinjski Mostar (in Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava)

Le partite da almeno quattro gol complessivi

Stella Rossa-Lincoln Red Imps

Le partite da almeno tre gol complessivi

Dynamo Kiev-Hamrun Spartans

Champions League: la partita da almeno un gol per parte

Drita-Copenaghen

Comparazione quote

La vittoria dei Rangers è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” in Copenaghen-Drita è quotato invece a 1.33 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI