Un nuovo amore nella vita di Anna Kalinskaya: sorriso ritrovato dopo Sinner

Sorrisi, vittorie e un nuovo amore: Anna Kalinskaya conquista il pubblico a Washington rivelando una bellissima novità dopo la separazione da Jannik Sinner.

Adesso è ufficiale: Anna Kalinskaya ha ritrovato il sorriso. La splendida cavalcata in quel di Washington, però, è solo una parte infinitesimale del puzzle. La bella tennista russa, infatti, è tornata ad essere felice in campo, ed è questa naturalmente la cosa più importante, ma la buona notizia è che c’è dell’altro.

Chi ha seguito il Wta di Washington potrebbe avere assistito in diretta, infatti, alla sorpresa che la campionessa, ex fidanzata del numero 1 del mondo Jannik Sinner, ha ricevuto subito dopo aver vinto i quarti e conquistato l’accesso alla semifinale del torneo. Gli spettatori presenti si sono letteralmente sciolti nel momento in cui in campo, all’improvviso, è comparsa la più bella delle new entry cui la Kalinskaya potesse ambire in questo momento, piuttosto “duro” e difficile come sappiamo, della sua carriera.

No, non ci riferiamo ad un fidanzato, benché secondo i rumors di qualche settimana fa la ragazza sia tornata insieme ad una vecchia fiamma. Parliamo, bensì, della sua cagnolina Bella, che l’ha raggiunta di corsa, attraversando il campo, come a voler condividere con lei la gioia di quel bellissimo momento. Una scena assolutamente adorabile, tanto che il video di quel momento sta facendo il giro sui social perché tenerissimo e rappresentativo, soprattutto, di quanto siano legate.

Anna Kalinskaya non è più sola: chi c’era con lei a Washington

Il popolo dei social non ha potuto fare a meno di notare, oltretutto, quanto la bella Anna sembri di nuovo serena dopo un lungo periodo di tensione e di smarrimento, causato da ripetuti ritiri e risultati sportivi non del tutto soddisfacenti.

Dog mom life 🐶 Anna Kalinskaya’s pooch came on court to greet her after she reached the semis in DC.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/FWnAXrQM0f — Mubadala Citi DC Open (@mubadalacitidc) July 26, 2025



Che sia stata proprio la sua nuova “fiamma” scodinzolante a restituirle la leggerezza che era venuta a mancare per questo motivo, ma anche per via della separazione – probabilmente molto burrascosa – da Jannik Sinner? Può darsi, quindi fa piacere sapere che anche lei, proprio come il suo ex fidanzato, abbia voltato pagina e ritrovato il sorriso.

Il tutto mentre ovunque non fanno che impazzare le voci relative alla presunta relazione tra il campione di Sesto Pusteria e la modella danese Laila Hasanovic. C’era lei, così si dice, al suo fianco, in Sardegna, dove l’azzurro è volato per trascorrere qualche giorno di relax prima di tornare in campo. Il suo rientro, adesso, dopo il ritiro da Toronto, è atteso direttamente a Cincinnati.