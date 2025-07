Maria Sharapova mette in vendita la sua villa: il prezzo è da capogiro

Maria Sharapova pronta a trasferirsi: l’ex stella del tennis mondiale ha messo in vendita la sua villa a Los Angeles per una cifra davvero folle.

Tredici anni fa, quando era nel fior fiore della sua carriera, Maria Sharapova ha preso una decisione importantissima, comune a molti atleti che decidono, ad un certo punto, di canalizzare le proprie entrate in maniera intelligente. Ha comprato casa, ma non un immobile qualunque: dopo una lunga e attenta riflessione, la scelta è ricaduta su una proprietà da sogno, con tanto di vista sul mare.

Una villa elegantissima, gigantesca, con cinque camere da letto e dei plus ai quali stenterete a credere. Nel 2002, quella proprietà le costò “solo” l’equivalente, in dollari, di 3,5 milioni di euro circa. Che non è troppo, in realtà, per una residenza così lussuosa nel cuore della frenetica Los Angeles. Adesso, però, dopo essersela goduta per quasi tre lustri, l’ex stella del tennis mondiale ha deciso che è tempo di fare le valigie e di trasferirsi, armi e bagagli, in un altro angolo del globo.

Pare che l’intenzione sia quella di spostarsi, insieme al suo compagno, l’imprenditore britannico Alexander Gilkes, nel Vecchio Continente. Non sono ancora trapelate però informazioni più dettagliate circa la città, o magari la Capitale, per la quale l’ex tennista abbia deciso di optare. Di certo c’è solo che quella villa da sogno a Los Angeles è in vendita.

Dalla racchetta al mattone: Sharapova e la maxi villa in vendita

Si badi bene, però: quello stesso immobile, oggi, vale molto di più di quanto valesse quando la Sharapova decise di acquistarlo. Chi vorrà acquistarlo dovrà sborsare, oggi, la bellezza di 21 milioni di euro circa.



In 13 anni il prezzo di questa villa californiana è salito alle stelle, ma tutto si può dire tranne che non valga ogni centesimo della cifra richiesta dalla bella Maria. Basti dire, per rendere l’idea di quanto la proprietà sia lussuosa, che oltre che di 5 camere da letto consta addirittura di una pista da bowling interna, costruita proprio di fianco alla cucina che trova spazio al piano inferiore. La villa dispone anche di una piscina esterna e di un patio, grande abbastanza per feste e momenti di convivialità.

Convivialità, sì: è stato questo il “tema” focale che la Sharapova ha seguito al momento di progettare questa supervilla da sogno, con grandi vetrate a tutta vista e tutta altezza, una zona barbecue e una rigogliosa vegetazione a fare da sfondo. Una vera e propria chicca che, ne siamo certi, non resterà sul mercato ancora per molto.