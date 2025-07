Venus Williams si sposa: il futuro marito è l’ex di una tennista italiana

Venus Williams verso le nozze con l’attore e modello Andrea Preti, che in passato ha avuto una relazione con una (bellissima) tennista italiana.

Era prevedibile che il suo ritorno in campo destasse così tanto scalpore. Non è da tutti, del resto, ricomparire e addirittura vincere alla veneranda età di 45 anni. Ma le sorelle Williams, si sa, hanno sempre avuto i superpoteri, per cui c’era da aspettarselo che Venus tornasse sotto i riflettori, in tutto il pianeta, in men che non si dica.

La campionessa, sorella della “regina” Serena, ha scelto come palcoscenico per il suo ritorno quello del Wta di Washington, contesto nel quale ha brillato proprio come in passato. Hanno colpito la sua grinta e la sua voglia, palpabilissima, di vincere. Ma ha sorpreso, a partita ultimata, soprattutto quello che, non senza un pizzico di imbarazzo, ha timidamente confessato.

Venus Williams ha confermato di essere fidanzata ufficialmente, motivo per il quale le nozze sono oramai all’orizzonte. Una notizia bellissima, soprattutto perché è evidente quanto la cosa la renda felice, che ha colto tutti di sorpresa, considerando che, fino a questo momento, i due piccioncini sono stati molto discreti. Hanno fatto di tutto per proteggere la loro love story e le misure che hanno preso, a quanto pare, hanno proprio sortito l’effetto sperato.

Da Susanna a Venus: Andrea Preti conquista una Williams

Il futuro marito della 45enne si chiama Andrea Preti: è un modello italiano, ha partecipato all’Isola dei famosi e, sbirciando nel suo passato, si scopre facilmente come lo stesso abbia due ex molto famose.

La prima è Claudia Gerini, mentre la seconda è una tennista nostrana, nota per la sua sofisticata eleganza e per la sua bellezza oggettiva: si tratta di Susanna Giovanardi, che qualche anno fa, tra le altre cose, ha partecipato a Miss Italia. Lei e il 37enne hanno fatto sul serio per 3 anni circa, ma qualcosa, all’improvviso, si è spezzato, tanto è vero che praticamente è finita da un giorno all’altro, senza che nessuno se ne accorgesse.

Il bel Preti, ad ogni modo, non ha dubbi: è Venus la donna della sua vita, quindi le ha fatto, non si sa bene quando, la fatidica proposta. La sola cosa certa è che la Williams non potrebbe essere più felice di così, sia per il ritorno al tennis, sia per le nozze: “Il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiato a continuare a giocare”, ha detto, raggiante, quando le è stato fatto notare che non aveva mai sorriso in quel modo. Perché del resto, si sa, l’amore cura sempre tutte le ferite.