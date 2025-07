Pronostici Brasileirao: i tiratori in porta delle partite delle 21

Pronostici Brasileirao: ci sono due partite in programma questa sera, domenica 27 luglio, alle 21: le nostre scelte per i tiratori in porta

Due partite in programma alle ore 21 nel campionato di Serie A brasiliano che ci sta tenendo compagnia in queste serate di attesa del ritorno dei massimi campionati europei.

Due partite che sulla carta sono abbastanza indirizzate e che quindi, oltre i gol – dei quali vi abbiamo parlato in un altro articolo – potrebbero regalarci anche diversi tiratori in porta. Non solo tiri in porta, ma anche in generale perché sì, ci sono dei calciatori che ci provano pure dalla distanza e che magari non centrano i pali.

Pronostici tiri in porta Brasile, le nostre scelte

E insomma, per riuscire a raggiungere una quota decente, si deve rischiare. Ma chi gioca e si diverte nel farlo lo sa che bisogna andare così. Quindi, partendo intanto dal match tra Sao Paulo e Fluminense, crediamo che la formazione ospite possa riuscire a tirare in porta in diverse occasioni. Anche se si sta vivendo un momento di grossa difficoltà. E l’unico che potrebbe essere in grado di cambiare le cose è Cano, il centravanti ancora affamato nonostante l’età, anche almeno un paio di conclusioni dentro lo specchio le dovrebbe trovare.

Poi passiamo all’altra sfida in programma sempre alle 21, e qui c’è da prendersi un rischio. Anche se tanto rischio non è che lo sia. Siccome il Cruzeiro, capolista del campionato, dovrebbe anche disputare una gara all’attacco con diversi calci d’angolo battuti nel corso del match, la situazione potrebbe essere favorevole al difensore Kaiki, che pure nel match della scorsa settimana ha centrato i pali con un colpo di testa. Puntiamo di nuovo su di lui. E se Kaio Jorge almeno una rete la dovrebbe trovare così come vi abbiamo pronosticato in un altro articolo, almeno un paio di conclusioni dentro lo specchio (ne fatte 4 in totale nel match di pochi giorni fa) sono assolutamente pronosticabili per Matheus Pereira.

Quindi: Cano over 1,5 tiri in porta plus, Kaiki over 0,5 tiri in porta plus e Matheus Pereira over 1,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 8,09 volte la posta.