Pronostici Brasileirao: i marcatori di domenica 27 luglio

Pronostici Brasileirao: ecco i marcatori delle partite che sono in programma domenica 27 luglio. Le scelte con una quota bomba

Quattro partite sono in programma questa sera del campionato brasiliano. Quattro partite che hanno anche un indirizzo preciso, a dire il vero. E noi in questo articolo andiamo a vedere insieme chi sono i possibili marcatori.

Senza andare più di tanto per le lunghe, entriamo proprio nel dettaglio delle nostre scelte e la prima partita che ci potrebbe assolutamente regalare il marcatore è quella tra Cruzeiro e Ceara. I padroni di casa, che sono ancora primi in classifica, hanno in rosa quell’attaccante che ha segnato già 12 gol in stagione e che da queste parti conosciamo bene visto che si chiama Kaio Jorge. In Italia non ha fatto benissimo ma in Patria continua a sognare con una regolarità disarmante. E dopo aver servito due assist nel penultimo match in casa, vuole tornare a segno. Ci riuscirà senza dubbio.

Pronostici Brasileirao: gli altri marcatori

In casa contro la Juventude, il Bahia non dovrebbe avere la minima difficoltà nel portare a casa la vittoria. Tre punti pesantissimi per i padroni di casa che potrebbero essere firmato dal 25enne Pulga. Attaccante che gioca a sinistra, in questa stagione ha fatto 4 gol e servito 3 assist. Diciamo che il momento suo personale è positivo, anche perché nel corso delle ultime partite è sempre stato titolare e soprattutto non si è mai infortunato a differenza dei compagni di reparto che rimangono in bilico. Quindi per forza di cose deve essere lui il nostro uomo.

Chiudiamo la nostra tripla con Borre, attaccante colombiano dell’Internacional che ospita il Vasco. Una squadra che non è proprio come tutti noi l’abbiamo conosciuta e che ha grosse difficoltà al momento. I padroni di casa partono davvero favoriti e il centravanti, a segno anche nell’ultimo match giocato, è quello che ha maggiori possibilità di finire dentro il tabellino dei marcatori.

Quindi: Kaio Jorge marcatore plus, Pulga marcatore plus e Borre marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 9,57 volte la posta.