Pronostici ammoniti Brasileirao 27 luglio: la media contrasti “svela” tutto

Pronostici ammoniti Brasileirao, cinque le partite in programma oggi. Le statistiche non mentono: ecco chi potrebbe essere sanzionato dall’arbitro.

Dopo aver toccato il cielo con un dito nel Mondiale per Club, manifestazione in cui contro ogni pronostico è arrivato a giocare una storica semifinale – unica squadra non europea a finire tra le prime quattro – il Fluminense è tornato bruscamente sulla terra.

Il club di Rio, una volta rientrato dagli Stati Uniti, ha incassato esclusivamente sconfitte nel Brasileirao. Quella rimediata nel turno infrasettimanale con il Palmeiras è stata addirittura la terza di fila, con gli uomini di Renato Portaluppi che sembrano i lontani parenti di quello visti all’opera nella kermesse Fifa.

In questo turno il Tricolor Carioca sarà ospite del San Paolo, squadra che invece è reduce da due vittorie. Dopo il successo nel sentitissimo derby con il Corinthians, la truppa di Hernan Crespo è andata a vincere anche sul campo della Juventude, allontanandosi dalla zona rossa e raggiungendo quota 19 punti, a -1 dal Fluminense.

Il dato che balza agli occhi è che nelle ultime otto sfide tra queste due squadre non è mai uscito fuori il segno “2”: ad imporsi è stata quasi sempre la squadra di casa, ad eccezione di qualche sporadico pareggio.

Gli ospiti cercheranno di interrompere la serie negativa ma la sensazione è che non sarà semplice farlo contro un San Paolo in ripresa. Di sicuro la squadra di Crespo avrà tanto lavoro da fare in fase di non possesso per bloccare le pericolose ripartenze del Fluminense. I falli potrebbero rappresentare ancora una volta un problema per il Tricolor Paulista, il secondo club più falloso del Brasileirao dopo il Corinthians (48 gialli e un rosso). Il principale indiziato a finire nel taccuino dell’arbitro, secondo noi, è l’esperto centrocampista Alisson, che fino a questo momento ha già collezionato quattro cartellini.

Pronostici ammoniti Brasileirao, serata difficile per l’ex Torino Lyanco

L’altro giocatore che potrebbe dover fare i conti con una sanzione è Lyanco dell’Atletico Mineiro: il Galo farà visita al Flamengo secondo in classifica. Per il Mengao è un momento particolarmente positivo: in settimana è arrivata la seconda vittoria di fila, per 2-1 in casa del Bragantino.

Ora i rossoneri tornano davanti al proprio pubblico, dove sono stati praticamente perfetti: 6 vittorie, 2 pareggi e zero sconfitte, ma soprattutto soltanto un gol subito. Si preannuncia dunque una serata complicata per Hulk e compagni, che molto probabilmente faranno fatica a contenere gli attacchi del Flamengo. Per lo stesso motivo di cui sopra, a rischiare il giallo è l’ex difensore del Torino. Sarebbe la quarta ammonizione stagionale per lui (ha rimediato pure due cartellini rossi), secondo per numero di contrasti a partita (2,4) dietro a Rubens.

Ricapitolando: Lyanco cartellino Duo e Alisson cartellino Duo su Sisal hanno un valore di 14,62 volte la posta.