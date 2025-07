Katia Reyngold, talento e fascino: la nuova promessa del tennis fa impazzire i fan

Katya Reyngold, un talento russo in ascesa: dopo il trionfo a Casablanca è adesso pronta a farsi notare anche fuori dal campo.

Il suo profilo non è ancora tra i più seguiti del web – non ancora, per lo meno, ma siamo certi che sia solo questione di tempo – eppure è evidente come, passo dopo passo, stia crescendo da tutti i punti di vista. Merito delle sue imprese sportive, naturalmente, che hanno fatto sì che i riflettori si accendessero su di lei, ma non solo.

Di motivi per cui un cybernauta dovrebbe decidere di seguire Ekaterina Reyngold, che ama farsi chiamare Katya, per la verità, ce ne sono a bizzeffe. Iniziamo dal più lampante: la tennista, originaria di Mosca, classe 2001, è salita alla ribalta grazie al suo tennis aggressivo ma al tempo stesso pulito. La sua è stata una cavalcata abbastanza rapida, per cui promette decisamente bene: è ad un passo dall’entrare nella top 300 in Wta, ragion per cui ci sono buone ragioni per pensare che si parlerà molto di lei da qui a breve.

Noi preferiamo farlo adesso, però, non fosse altro per evidenziare come quest’atleta sia stata abile a conquistare l’attenzione dei fan. Qualche giorno fa, oltretutto, ha portato a casa un risultato niente male: sul cemento di Casablanca, in Marocco, ha conquistato il titolo in palio al torneo ITF W35, battendo in 2 set l’altra finalista, sua coetanea, Jennifer Ruggeri.

Reyngold vince in Marocco e conquista tutti: chi è la giovane russa che fa impazzire i social

La sua percentuale di vittorie, dopo questo ennesimo successo, è molto alta: sfiora il 69%, numero chiaramente indicativo del fatto che il suo tennis, così come del resto la sua popolarità, sta crescendo a vista d’occhio.

Vincere a Casablanca le ha permesso di mettere le mani su un discreto bottino, ma anche di ambire ad un bel balzo nel ranking. E poi, cosa di non poco conto, avrà fatto in modo che il suo nome girasse un po’ di qua e un po’ di là, permettendole di farsi conoscere anche dai tifosi che, fino a questo momento, non avevano idea di chi lei fosse.

Ecco chi è, allora, la giovane promessa del tennis internazionale, Katya Reyngold: una tennista di talento, ma anche bellissima, che non vede nella vittoria a Casablanca un punto di arrivo, ma un punto di partenza. E che, conquistati i palcoscenici prestigiosi, saprà di certo trovare un modo per brillare e arrivare al vertice.