Pronostici marcatori MLS 27 luglio, numeri pazzeschi: la tripla a quota 8,64

Pronostici marcatori MLS, tre possibili protagonisti nella notte tra sabato e domenica: uno di loro ha segnato 8 reti nelle ultime sette giornate.

In un modo o nell’altro, un campione indiscusso come Leo Messi riesce sempre a far parlare di sé. Il fenomeno argentino è uno degli uomini del momento in MLS: dopo essere rimasto a secco nella penultima sfida con Cincinnati, persa 3-0 dall’Inter Miami, l’otto volte Pallone d’Oro ha immediatamente ripreso a segnare e nella roboante vittoria contro i New York Red Bulls, travolti 5-1, è stato uno dei protagonisti principali con l’ennesima doppietta. Due gol che gli hanno permesso di arrivare a quota 18 reti nella classifica dei cannonieri e di restare appaiato al bomber di Nashville, Sam Surridge.

L’ex asso del Barcellona tuttavia rischia di non esserci nel match clou di questa giornata, in cui l’Inter Miami se la vedrà con Cincinnati nella “rivincita” di dieci giorni fa, ma stavolta a campi invertiti.

In settimana, infatti, la Pulce ha saltato l’All-Star Game tra una selezione della MLS e la rappresentativa della Lega MX messicana ed insieme al compagno Jordi Alba, altro assente ingiustificato, rischia di essere squalificato, almeno stando al regolamento del massimo campionato statunitense (che in passato fece infuriare anche Zlatan Ibrahimovic). Se dovessimo scegliere un possibile marcatore nella sfida che vedrà di fronte due corazzate della Eastern Conference, punteremmo sul brasiliano Evander, terzo nella classifica cannonieri proprio dietro a Surridge e a Messi. L’ex Midtjylland è letteralmente on fire – 8 gol nelle ultime sette giornate – e molto probabilmente sarà il giocatore che metterà più in difficoltà la retroguardia della squadra di Javier Mascherano, tutt’altro che impenetrabile.

Pronostici marcatori MLS, occhio anche a White e Arango

Nella notte tra sabato e domenica si giocherà un altro match importante nella Western Conference: Vancouver vuole insidiare il primato di San Diego ma per farlo non dovrà sbagliare contro lo Sporting Kansas City, non propriamente una schiacciasassi.

I Whitecaps si affideranno al fiuto del gol di Brian White, il loro uomo più prolifico, capace di trovare la via del gol anche nell’MLS All-Star Game.

Del resto, parliamo di un elemento che pur avendo segnato un solo gol da giugno in poi, rimane sempre uno degli attaccanti più dotati del massimo campionato nordamericano e le 11 reti realizzate finora lo dimostrano alla perfezione. Il terzo nome è l’esperto attaccante colombiano Cristian Arango, in forza ai San Jose Earthquakes: la gara con il Real Salt Lake dovrebbe essere in teoria una delle più movimentate di questo turno e l’ex Benfica, tornato al gol una settimana fa contro i Seattle Sounders, si prepara a lasciare di nuovo il segno.

Ricapitolando: Evander marcatore plus, White marcatore plus e Arango marcatore plus su GoldBet hanno un valore di 8,64 volte la posta.