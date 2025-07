Pronostici ammoniti Brasileirao 26 luglio: la doppia a quota 11

Pronostici ammoniti Brasile: sono in programma prima della mezzanotte quattro partite del massimo campionato brasiliano. Le nostre scelte sugli ammoniti

Sono quattro le partite in programma questa sera del campionato brasiliano. E noi su quattro partite abbiamo scelto due uomini che possono sicuramente finire tra gli ammoniti.

Non solo per il valore del match che andranno ad affrontare, ma anche per quelli che sono gli avversari con i quali dovrebbero riuscire a vincere i duelli e anche per quelli che sono i numeri che hanno accompagnato questi calciatori nel corso degli ultimi mesi. Insomma, un trittico di ingredienti per le scelte.

Pronostici ammoniti Brasile: la doppia a quota 11

Partiamo dalla sfida tra Mirassol e Vitoria. Nella stessa, il terzino destro dei padroni di casa, è Lucas Ramon. Tre ammonizioni in 12 presenze, due delle quali sono arrivate nel corso delle ultime tre partite giocate. Insomma, sta vivendo un momento particolare della sua stagione visto che la squadra non è che stia girando bene. Terzino che dovrebbe abbinare spinta offensiva e magari qualche ripiegamento corretto difensivo, diciamo che è più propenso alla prima fase e meno alla seconda. Ed è per questo motivo che il rischio cartellino giallo, in questo match, è molto alto.

Passiamo, poi, all’altro match in questione, quello tra lo Sport Recife, ultimo in classifica, che ospita il Santos. Una sfida che sulla carta non ha davvero possibilità di finire in maniera diversa dalla vittoria esterna. C’è Neymar chiamato a fare la differenza che se la dovrebbe vedere in quelle zolle del campo contro Matheus Alexandre. Il terzino del Recife ha giocato sette volte in questo campionato e ha preso cinque gialli. Non serve altro per inserire, quindi, il classe 1999, nelle nostre scelte.

Quindi, andando a ricapitolare le nostre scelte: Lucas Roman ammonito plus e Matheus Alexandre ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 10,84 volte la posta.