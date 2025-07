Pronostico Anderlecht-Hacken: le troppe assenze “svelano” il risultato

Anderlecht-Hacken è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2025-26 e si gioca giovedì alle 20:00: probabili formazioni, pronostico.

Per l’Anderlecht è la prima partita ufficiale della stagione, l’Hacken invece ha già debuttato nelle qualificazioni spuntandola nel doppio confronto con lo Spartak Trnava (decisiva la vittoria per 1-0 all’andata, il ritorno è terminato poi 2-2). Il campionato svedese, oltretutto, è in pieno corso di svolgimento a differenza di quello belga, che ricomincerà solamente nel prossimo fine settimana. I biancomalva hanno difatti disputato soltanto amichevoli: tre vittorie e due pareggi per gli uomini di Besnik Hasi, reduci da un non entusiasmante quarto posto nell’ultima Pro League.

L’Anderlecht non riesce a laurearsi campione del Belgio dalla stagione 2016-17: un digiuno troppo lungo per un club che in quanto a titoli non ha rivali in patria. Qualità ed esperienza non mancano nella rosa a disposizione del tecnico albanese: i nomi più altisonanti in tal senso sono quelli di Dolberg, attaccante danese che ha indossato le maglie di Ajax, Hoffenheim e Nizza, e di Thorgan Hazard, fratello del più famoso Eden, per diversi anni protagonista in Bundesliga con il Borussia Monchengladbach. Il club di Bruxelles nella passata stagione non ha affatto sfigurato in Europa League: dopo aver conquistato 14 punti nella fase campionato, si è arreso al Fenerbahçe di José Mourinho negli spareggi di accesso agli ottavi. L’Hacken, al contrario, non ha giocato in Europa lo scorso anno, essendo stato eliminato nel playoff di Conference League dall’Heidenheim.

Hacken, che fatica nel primo turno

I gialloneri attualmente sono ottavi in Allsvenskan: il rendimento troppo discontinuo per il momento non gli consente di stare al passo delle prime tre (la terza, per esempio, ha 10 punti in più in classifica). L’unica soddisfazione, ad oggi, è il trionfo nella coppa nazionale, vinta a maggio contro il Malmo dopo i rigori.

Nell’ultimo weekend l’Hacken ha pareggiato 0-0 con l’Halmstad, match in cui la squadra di Jens Gustafsson ha un po’ risentito delle fatiche europee: pochi giorni prima c’era stata la rocambolesca sfida con lo Spartak Trnava, con gli scandinavi che hanno evitato i supplementari in pieno recupero grazie ad una rete di Dembe.

Il pronostico

L’Hacken non parte favorito ma, grazie al fatto che si trova nel bel mezzo della propria stagione, rappresenta una potenziale insidia per l’Anderlecht. I belgi dovrebbero comunque ottenere un risultato positivo, considerando pure la pesante assenza di Layouni nell’Hacken (oltre a lui mancheranno pure Wembangomo, Laursen e Abrahamsson). Prevediamo una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Anderlecht-Hacken

ANDERLECHT (4-1-4-1): Coosemans; Camara, Simic, Hey, N’Diaye; Llansana; Angulo, Stroeykens, Verschaeren, Hazard; Dolberg.

HACKEN (4-2-3-1): Berisha; Hilvenius, Andersen, Lode, Lindqvist; Holm, Gustafson; Lindberg, Svanback, Ngabo; Hrstic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1