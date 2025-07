Pronostici Conference League 24 luglio: due possibili colpacci esterni

Conference League, nella giornata di giovedì sono in programma ben 43 partite: i nostri consigli su chi può già indirizzare la qualificazione nel match d’andata.

Il secondo turno di qualificazione di Conference League è solitamente quello più “affollato”. Spalmato su 72 ore, nella giornata di giovedì sono in programma ben 43 partite, disseminate un po’ in tutto il continente. Tre le possibili vincenti che abbiamo scelto di inserire in un eventuale sistema. La prima è lo Sparta Praga, che farà il suo esordio nella lontana – e parecchio scomoda dal punto di vista logistico – trasferta kazaka contro l’Aktobe, retrocesso una settimana fa dall’Europa League.

La squadra che arrivò terza nell’edizione 2024 del campionato del Kazakistan dietro a Kairat e Astana non è riuscita a sovvertire i pronostici nella doppia sfida con il Legia Varsavia, che ha avuto la meglio 1-0 sia all’andata che al ritorno. Improbabile che l’Aktobe faccia l’impresa con il club ceco, che è più o meno dello stesso livello dei polacchi. Lo Sparta Praga peraltro ha appena debuttato in campionato, iniziato nello scorso weekend, pareggiando 1-1 con il Jablonec: non si farà trovare impreparato.

Dovrebbe esordire con un successo anche l’AEK Atene, da quest’anno allenato dal serbo Marko Nikolic: il club della capitale greca ha dato ottime sensazioni nelle amichevoli – tre vittorie di fila – e grazie all’esperienza di giocatori come Vida, Gacinovic e soprattutto l’ex Manchester United Martial non sbaglierà contro gli israeliani dell’Hapoel Be’er Sheva, che non hanno ancora smaltito la delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mezzo del Levski Sofia dopo i calci di rigore. Il Maccabi Haifa, invece, pregusta il colpaccio in Bielorussia sul campo del Torpedo BelAZ, che nel primo turno ha rifilato quattro gol complessivi al Rabotnicki (3-0 e 0-1) tenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata. La maggiore esperienza a questi livelli del Maccabi farà di sicuro la differenza in una gara che si preannuncia comunque movimentata.

Le previsioni sulle altre partite

Punta a fare tanta strada nella competizione l’AZ Alkmaar: gli olandesi, semifinalisti nell’edizione 2022-23, se la vedranno con i finlandesi dell’Ilves, presi a pallate nel primo turno di qualificazione alla prossima Europa League dallo Shakhtar Donetsk (6-0 andata e 0-0 ritorno). Non ci aspettiamo nulla di diverso contro un’altra squadra nettamente superiore.

Il segno “gol”, invece, potrebbe uscire nella sfida tra i lituani del Kauno Zalgiris e gli islandesi del Valur. Tutte e due hanno superato il primo turno senza grossi problemi: il Kauno si è imposto sul Penybont – vittoria per 3-0 all’andata e 1-1 al ritorno – mentre il Valur ha rifilato un 5-1 complessivo agli estoni del Flora.

Due match potenzialmente tirati e poco spettacolari potrebbero essere, infine, Ararat Armenia-Universitatea Cluj e Zalgiris-Linfield.

Conference League: possibili vincenti

Sparta Praga (in Aktobe-Sparta Praga)

AEK Atene (in AEK Atene-Hapoel Be’er Sheva)

Maccabi Haifa (in Torpedo BelAZ-Maccabi Haifa)

La partita da almeno tre gol complessivi

Ilves-AZ Alkmaar

Conference League: la partita da almeno un gol per squadra

Kauno Zalgiris-Valur

Le partite da meno di tre gol complessivi

Ararat Armenia-Universitatea Cluj

Zalgiris-Linfield

Comparazione quote

La vittoria del Maccabi Haifa è quotata a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Ilves-AZ Alkmaar è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

