Ombre sulla vittoria di Sinner: sta per cambiare tutto

Jannik Sinner, “avvertimento” ricevuto: quello che sta per succedere potrebbe guastare la festa al numero 1 del tennis mondiale e non solo.

Sono in tanti a pensare che, negli anni a venire, andrà esattamente com’è andata negli ultimi 24 mesi. Che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, cioè, si divideranno equamente i 4 titoli del Grande Slam e il relativo bottino. Non sembrerebbe esserci ancora nessuno, in effetti, concretamente in grado di spodestarli e di dar loro fastidio al punto da metterne in discussione la leadership.

Potrebbe succedere, però, visto e considerato che il circuito maggiore è pieno zeppo di astri nascenti e che potrebbe arrivare, ben presto, qualcuno pronto a intaccare questo dominio assoluto. Fino a questo momento, in ogni caso, nessuno ci è riuscito. Di sicuro non ce l’ha fatta la generazione precedente, che pur essendo egregiamente rappresentata non è riuscita ad eguagliare la grandezza dei Big Three e dei campioni che, come Rafael Nadal e Roger Federer, hanno scritto la storia del tennis degli anni Duemila.

Appare improbabile, dunque, che questi tennisti, che anziani non sono ma che non sono più nemmeno giovanissimi, possano d’improvviso sopirsi e impensierire Jannik e Carlitos. A meno che, s’intende, non si realizzi ciò che uno degli esponenti di questa categoria ha previsto qualche giorno fa, tornando a parlare dopo un lungo silenzio.

Minacce all’orizzonte: il cielo è nero su Alcaraz e Sinner

Quel qualcuno è Alexander Zverev, numero 3 del mondo, tra i tennisti ai quali Sinner e Alcaraz hanno “levato” di più. A Wimbledon ha rivelato di star vivendo un periodo molto negativo, ma adesso tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Il tedesco ha deciso di chiedere aiuto nientepopodimeno che a Toni Nadal e questo, così sembra, potrebbe avergli ridato fiducia nei propri mezzi e negli scenari futuri. Tant’è che, in un’intervista rilasciata a Tennis365, ha promesso fulmini e saette. “Vorrei rovinargli la festa”, ha dichiarato in riferimento al numero 1 e al numero 2. “Forse non è stato il mio anno migliore – ha aggiunto – ma non credo di essere così lontano come alcuni potrebbero pensare”.

Subito dopo, ha aggiunto una frase significativa: “Carlos è un ragazzo fantastico, è divertente stare con lui e ha sempre il sorriso stampato in faccia. Se riuscirà a evitare le polemiche, sarà amato tantissimo dagli appassionati di tennis“. Non un riferimento, in questi termini, a Jannik, come se avesse più simpatia per l’iberico che non per l’azzurro. E visti i precedenti, non gli si può mica dare torto…