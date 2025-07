Pronostico Shelbourne-Qarabag: vittoria storica e qualificazione decisa

Shelbourne-Qarabag è un match valido per i preliminari di Champions League e si gioca mercoledì dalle 20:45: formazioni e pronostico

Nonostante si parli addirittura di calcio di luglio, quindi in generale non il più bello e sicuramente quello che ha meno certezze, ci sono alcune partite che partono indirizzate e che senza dubbio andranno a finire in un solo modo. Quello del pronostico.

Una di queste è senza dubbio Shelbourne-Qarabag. Ci pare scontato, in questo preliminare di Champions League, il finale. Gli ospiti azeri, contro gli irlandesi che sì hanno superato già un turno in questa manifestazione, partono con tutti i favori del caso e possono mettere già in cassaforte, e non solo in discesa, quello che è il discorso qualificazione al turno successivo. Abbiamo imparato a conoscerla la squadra ospite: una formazione che ha dimostrato nel corso degli anni precedenti di essere quasi pronta a giocare a questi livelli. Non tanto per il valore della rosa in se, ma soprattutto per quella che è una personalità che non manca proprio, da quelle parti.

E anche le amichevoli che vengono disputate, di alto livello (l’ultima contro il Salisburgo persa due a uno) dimostrano una cosa: il Qarabag ha le carte in regola per piazzare il colpo grosso in questo turno. La vittoria esterna ci sta, eccome. E la vittoria sarebbe storica, visto che parliamo del primo scontro diretto nella storia tra queste due formazioni.

Come vedere Shelbourne-Qarabag in diretta tv e in streaming

La sfida Shelbourne-Qarabag, valida per l’andata del secondo turno dei preliminari di Champions League, non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming. Queste partite dei preliminari, in Italia, non hanno nessuna copertura televisiva.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Qarabag è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.70 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Magari anche con il minimo scarto – la partita dovrebbe anche regalare almeno una rete per squadra – ma il Qarabag ha grosse possibilità di prendersi questa vittoria e quindi chiudere il discorso qualificazione già dopo il primo turno.

Le probabili formazioni di Shelbourne-Qarabag

SHELBOURNE (4-4-2): Kearns; Caffrey, Barrett, Ledwidge, Norris; Wood, Coyle, Lunney, McInroy; Odubeko, Boyd.

QARABAG (4-3-3): Mahammadaliyev; Bayramov, Mustafazada, Silva, Bolt; Bicalho, Jankovic; Zoubir, Borges, Andrade, Akhundzade.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2