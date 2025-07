Pronostico Rijeka-Ludogorets: debutto complicato per i campioni di Croazia

Rijeka-Ludogorets è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca martedì alle 20:45: pronostico.

Inizia l’avventura in Champions League per il Rijeka di Radomir Dalovic, lo scorso maggio diventato campione di Croazia per la seconda volta nella sua storia dopo un serratissimo duello a tre con Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato. Il club della città di Fiume grazie a questo trionfo avrà l’opportunità di giocare i preliminari di Champions League, che già lo avevano visto protagonista nella stagione 2017-18: sarebbe ovviamente un sogno arrivare alla fase campionato, traguardo mai raggiunto prima d’ora dalla formazione croata.

I risultati fatti registrare nelle cinque amichevoli giocate nella preaseason però non sono del tutto confortanti: oltre alle tre vittorie con Primorje, Oleksandria e Bravo, il Rijeka ha incassato pure due sconfitte con i serbi del Cukaricki e con i turchi del Goztepe, due avversari alla portata dei detentori della HNL.

Al di là dei dubbi, legittimi, sullo stato di forma del Rijeka, ora è tempo di iniziare a fare sul serio: gli uomini di Dalovic saranno impegnati nel secondo turno di qualificazione contro i bulgari del Ludogorets, squadra che a livello continentale vanta molta più esperienza rispetto ai croati. Oltretutto i biancoverdi hanno già disputato tre match ufficiali: le due partite di primo turno con la Dinamo Minsk (1-0 in Bulgaria e 2-2 in Bielorussia dopo i tempi supplementari) e la prima di campionato con il Septemviri, strapazzato 5-0 davanti ai propri tifosi. Per il Ludogorets, allenato dal portoghese Rui Mota, sarebbe fondamentale evitare la sconfitta in Croazia per poi giocarsi il tutto per tutto in Bulgaria: in casa infatti i biancoverdi non perdono una gara ufficiale da gennaio.

Come vedere Rijeka-Ludogorets in diretta tv e in streaming

La sfida tra Rijeka e Ludogorets, valida per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League ed in programma martedì alle 20:45, non avrà alcuna copertura televisiva in Italia. La gara sarà trasmessa sul sito OneFootball ed in streaming sull’app: basta registrarsi ed acquistare l’evento.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il fatto che i giocatori del Ludogorets in questo momento abbiano molti più minuti nelle gambe ci porta a considerare l’eventualità di un risultato positivo da parte dei bulgari in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Rijeka-Ludogorets

RIJEKA (4-1-4-1): Zlomislic; Orec, Majstorovic, Radeljic, Devetak; Petrovic; Menalo, Ndockyt, Fruk, Jankovic; Cop.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Bonmann; Son, Kurtulus, Verdon, Shishkov; Naressi, Duarte; Ivanov, Chochev, Marcus; Bille.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1