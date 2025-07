Pronostici Conference League 23 luglio: tre vincenti e due gare da “over”

Conference League, nel secondo turno di qualificazione scendono in campo diversi club che sono appena “retrocessi” dalla Champions.

Anche la Conference League, a partire dal secondo turno di qualificazione, prevede la divisione tra “percorsi”, quello Campioni e quello Piazzate. Nel primo, ad esempio, si sfideranno due squadre che sono appena retrocesse dai turni preliminari della Champions League: gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, a sorpresa rispediti a casa dai kazaki del Kairat Almaty, e gli andorrani dell’Inter d’Escaldes, usciti a testa alta contro l’FCSB, che sarebbe la squadra “erede” della vecchia Steaua Bucarest.

Per l’Olimpia Lubiana è stata inevitabilmente una grossa delusione: dopo essere arrivata a giocare gli spareggi di accesso agli ottavi nella scorsa Conference League, era lecito aspettarsi qualcosa in più ed invece in Kazakistan gli uomini di Jorge Simao non solo non sono riusciti a vincere, ma hanno addirittura finito per farsi sopraffare dagli avversari (2-0, all’andata era terminata 1-1).

L’Inter d’Escaldes, al contrario, aveva poche speranze contro l’FCSB ma nella gara di ritorno si è tolto una non banale soddisfazione piegando 2-1 i rumeni e rischiando di riaprire i giochi qualificazione.

Secondo noi gli andorrani torneranno a mani vuote anche dalla Slovenia ma non sarebbe una sorpresa se segnassero almeno una rete in un match da almeno tre gol complessivi. Provengono dalla Champions pure i gallesi del TNS e i lussemburghesi del Differdange: i The New Saints hanno avuto la peggio dopo un doppio confronto molto combattuto con i nordmacedoni dello Shkendija, vittoriosi ai supplementari (0-0 e 2-1); il Differdange si è dovuto arrendere ai più caparbi kosovari del Drita, vincenti sia all’andata (1-0) che al ritorno (2-3). Match che potrebbe rivelarsi equilibrato, anche se i gallesi restano superiori sotto un po’ tutti i punti di vista e tenteranno di mettere in ghiaccio la qualificazione già davanti al proprio pubblico.

Le previsioni sulle altre partite

Hanno voglia di rivalsa anche i montenegrini del Buducnost. Il loro percorso in Champions League si è subito interrotto a causa della sconfitta di misura (1-0) rimediata all’andata in Armenia contro il Noah e nel ritorno non sono andati a buon fine i piani di rimonta (2-2). Dovrebbe andare diversamente nella prima delle due sfide con i moldavi del Milsami, che in Champions hanno avuto la peggio con i finlandesi del KuPS (1-0 e 0-0): padroni di casa favoriti nel match di Podgorica.

Debutta nei preliminari di Conference invece il Silkeborg. Gli scandinavi, reduci da un inizio shock in patria (3-0 con il Brondby), molto probabilmente centreranno un successo ampio contro i modesti islandesi dell’Akureyri, anche loro all’esordio nella competizione. In Azerbaigian, infine, lo Zira potrebbe riuscire a frenare il più quotato Hajduk Spalato, allenato da Gennaro Gattuso nella passata stagione. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Conference League: possibili vincenti

Olimpia Lubiana (in Olimpia Lubiana-Inter Club d’Escaldes)

TNS (in TNS-Differdange)

Buducnost (in Buducnost-Milsami)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Silkeborg-Akureyri

Olimpia Lubiana-Inter Club d’Escaldes

Conference League: la partita da meno di tre gol complessivi

Zira-Hajduk Spalato

Comparazione quote

La vittoria del TNS è quotata a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Olimpia Lubiana-Inter d’Escaldes è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

