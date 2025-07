Passo a due a Portofino: chi è la nuova fiamma di Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, ufficiale: il tennista romano ha una nuova fiamma, già nota al popolo dei social e non solo. Sono stati paparazzati insieme a Portofino.

Matteo Berrettini si è perso. Si è perso di nuovo. Si era ritrovato all’inizio della stagione, ma la sfortunata scia di eventi lo ha indotto, subito dopo Wimbledon, a ritirare le “truppe” e a prendersi un po’ di tempo per sé. L’infortunio agli addominali si era ripresentato in quel di Roma, nel bel mezzo degli Internazionali d’Italia, costringendolo a sventolare bandiera bianca proprio durante l’appuntamento da lui più atteso. Già allora, quindi, il suo cuore aveva fatto “crack”.

Quando, poi, è stato eliminato al primo turno del suo Slam del cuore, qualcosa si è spezzato. In conferenza stampa, dopo aver salutato il pubblico con le lacrime agli occhi, ha vuotato il sacco, rivelando che stare in campo in quel modo è l’ultima cosa che voleva. Da qui, dunque, la decisione di fermarsi e di capire cosa sia il caso di fare. E i possibili scenari futuri, manco a dirlo, hanno gettato nello sconforto i tifosi del romano.

Il tempo di cui ha detto di aver bisogno, in effetti, se l’è preso. Dopo aver lasciato Londra è stato avvistato a Portofino e, durante una delle “spedizioni” dei paparazzi di Diva e donna che lo tenevano d’occhio, c’era insieme a lui una ragazza. No, non la Federica Lelli che ci saremmo aspettati di vedere al suo fianco, ma un’altra nuova e presunta fiamma. Anche lei nota, come l’ex di Ultimo, al mondo dei social, nonché agli appassionati di un certo talent show che da anni va in onda su Canale 5.

Berrettini, Marracash e la splendida Vanessa: che intreccio amoroso!

La ragazza che ha tenuto compagnia a Berrettini in un giorno di luglio a Portofino sarebbe Vanessa Bellini, che nel 2022 ha partecipato ad Amici. Matteo l’avrebbe conosciuta, stando alle indiscrezioni sin qui trapelate, durante la tappa torinese della tournée del rapper Marracash, al quale il tennista è molto legato.

Questo è il karma che gira dopo i macellai che le hanno fatto i capelli ad amigos si fa berrettini CHAPEAU VANESSA pic.twitter.com/R8UjiiZ9GY — Marti (@itsm4rti) July 20, 2025



Vanessa danza nel corpo di ballo dell’artista e lo fa talmente bene, evidentemente, da aver stregato l’Adone azzurro. Secondo i rumors, sarebbero arrivati insieme allo stabilimento balneare presso il quale sono stati paparazzati e si sarebbero concessi una giornata di mare all’insegna del relax e del divertimento. Più, dulcis in fundo, un pranzetto vista costa, durante il quale Berrettini avrebbe addirittura imboccato la sua dama, a riprova del fatto che tra i due ci sia già una certa complicità.

L’identità di lei è ancora tutta da confermare, per la verità, ma c’è un indizio che sembrerebbe sostenere la tesi che abbiamo appena esposto: Matteo la segue sui social e ha iniziato a farlo subito dopo lo show di Marracash ai piedi della Mole. Serve altro? Probabilmente no. Se non, magari, qualche dettaglio aggiuntivo in merito alla storia che, di sicuro, infiammerà l’estate italiana.