Sinner mette la retromarcia: non esclude il ritorno

Jannik Sinner ci penserà su per un altro po’ di tempo, ma non esclude comunque un ritorno: le dichiarazioni ufficiali del numero 1 del mondo.

Il numero complessivo degli iscritti ammonta a circa 500-600. Di soci onorari, però, ce ne sono a bizzeffe. Se n’è aggiunto uno, nuovo di zecca, proprio qualche giorno fa. Ha vinto Wimbledon e, insieme alla coppa, si è assicurato anche la “chiave” che gli garantirà, da questo momento in poi, libero accesso al club di tennis più prestigioso che ci sia al mondo.

Parliamo di Jannik Sinner e dell’All England Club, ovviamente, nonché dei privilegi eterni che ha conquistato segnando il punto decisivo durante la finale contro Carlos Alcaraz. La spilla apposta sulla sua giacca ha suggellato il suo nuovo status di campione dello Slam britannico e confermato, dunque, la sua iscrizione al club di Church Road. Che durerà a vita, perché è questo quello che il protocollo prevede, con tutte le tradizioni che ne conseguono.

Il suo nome, scritto a caratteri dorati nell’albo d’oro, è solo una parte infinitesimale dei diritti che l’azzurro ha conquistando trionfando sul Centrale domenica scorsa. Potrà giocare a Wimbledon, innanzitutto, senza mai più dover passare dalle qualificazioni – cosa che siamo certi, comunque, non sarebbe stata necessaria – e potrà godere di tutti i vantaggi previsti per i membri onorari del club. Avrà libero accesso, per intenderci, a tutte le strutture e i servizi del Club, e non solo durante il torneo, ma in qualunque momento dell’anno.

A Sinner brillano gli occhi: lo farà, lo ha promesso

Una volta ritiratosi dalla scena, speriamo il più tardi possibile, avrà anche un posto d’onore nel Royal Box e nelle altre aree vip. Potrà prendere parte a diversi eventi esclusivi, oltretutto, non solo allo Slam britannico.

Come ogni campione che abbia trionfato a queste latitudini, infine, non ci saranno più per lui zone interdette: potrà accedere alla lavanderia, a dei bagni esclusivi, ma avrà anche una stanza personale. Va da sé, dunque, che vincere Wimbledon non sia come vincere un qualunque altro Slam. E lo sa bene Jannik Sinner, i cui occhi hanno letteralmente brillato al momento di ricevere la spilla e la riproduzione in miniatura del trofeo. Tanto da aver dichiarato, seduta stante, le sue intenzioni.

“È bellissimo – ha detto, in riferimento al suo nuovo status di membro onorario dell’All England Club – spero che la mia carriera duri a lungo e poi ci penserò a tornare qui da membro: è fantastico essere in questa posizione. Quando si è giovani è il sogno dei sogni perché è lontanissimo: adesso sto vivendo il mio sogno”.