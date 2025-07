Pronostici tiri in porta Brasileirao: la doppia delle 22:30

Pronostici tiri in porta Brasileirao: la doppia delle due partite che sono in programma domenica alle 22:30. Due nomi con quota assurda

Se nell’articolo precedente vi abbiamo parlato di tre uomini che potrebbero anche rivelarsi decisivi per quanto riguarda le partite delle 21, qui invece parliamo di due uomini, con una quota assurda, che potrebbero regalare delle grosse emozioni per quanto riguarda le gare che sono in programma alle 22:30.

Due partite, due uomini diversi. Un uomo a gara ovviamente. E iniziamo da quello che, sulla carta, dovrebbe avere molte possibilità di andare a segno. Il Palmeiras ospita in casa l’Atletico Mineiro, una squadra in grossa difficoltà che rischia grosso vista la classifica. E c’è un uomo che vale la pena rischiare, anche perché tutti noi conosciamo quelle che sono le sue qualità. Parliamo di Felipe Anderson che, dopo aver giocato come centrocampista centrale nella sua ultima gara fatta in casa, tornerà sulla corsia esterna, in quelle zolle di campo nelle quali si sente decisivo. Almeno una conclusione nella porta – sappiamo tutti come gioca, sappiamo tutti quali sono le sue caratteristiche – ce l’aspettiamo senza dubbio. Diciamo che non può non farla.

Detto questo, andiamo a vedere quella che è la vera e propria chicca andando a spulciare le quote GoldBet. L’altra partita vede protagonista il Botafogo, che va a giocare sul campo dello Sport Recife. Davide Ancelotti, che guida gli ospiti da due partite, sembra aver dato ampia fiducia ad un giovanissimo 18enne che porta il nome di Montoro. Tre gol in tre presenze in Libertadores – quindi qualità e personalità da vendere – in campionato ha fatto due partite non trovando mai la rete. Ma è evidente, quando ha fiducia dà il meglio di se. La quota di almeno due tiri in porta vale clamorosamente 6,50 volte la posta. Da sfruttare, anche in singola.

Quindi: Felipe Anderson over 0,5 tiri in porta plus e Montoro over 1,5 tiri in porta plus, su GoldeBet hanno un valore clamoroso di 8,45 volte la posta.