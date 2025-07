Pronostici marcatori Eliteserien: la quota dei bomber norvegesi

Pronostici marcatori Eliteserien, ecco i bomber del campionato norvegese che ci potrebbero regalare delle soddisfazioni. Le nostre scelte

Nella giornata di domenica sono quattro le partite in programma del massimo campionato norvegese. Si inizia alle 14:30 e si chiude alle 19:15. Quindi sì, ci sono delle ottime possibilità per riuscire a rimanere in gioco fino alla sera, magari passando un pomeriggio in serenità.

Allora, per questo motivo, andiamo a vedere insieme chi sono quegli uomini che nel corso del pomeriggio potrebbero farci vivere qualche momento di gioia. In base alle partite che vengono affrontate, e al momento di forma, abbiamo fatto queste scelte per voi.

Pronostici marcatori Eliteserien: ecco chi segna

Il Valerenga ospita in casa l’Haugesund. E la squadra che gioca tra le mura amiche ha grosse possibilità di prendersi una vittoria, anche abbastanza semplice a dire il vero. E in attacco c’è il giovane olandese Rijks. Ha fatto un solo gol in questa stagione, fuori casa, in 14 presenze. Ma ha anche servito un paio di assist. Diciamo che è un elemento che ha una grande voglia di sbloccarsi anche tra le mura amiche. E siccome la partita è semplice e permette anche di pensare in grande, crediamo possa essere davvero la domenica giusta. Sì, è lui una nostra scelta.

Poi ne scegliamo un altro, parlando del match tra Tromso e Bryne: e anche in questo caso, vista la classifica, sono i padroni di casa i favoriti. E davanti l’uomo in più e Camoes: otto partite in stagione, la bellezza già di cinque reti. Il portoghese, classe 1999, vive uno straordinario momento di forma e non ha nessuna intenzione di fermarsi in questo momento. Insomma, non possiamo non inserirlo in questa scommessa.

Crediamo sia davvero difficile trovare due nomi per le altre due partite in programma, quindi ci fermiamo con loro due, anche perché la quota è veramente interessante.

Sì, andando a fare un riepilogo, Rijks marcatore plus e Camoes marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 5,33 volte la posta.