Pronostici Flamengo-Fluminense: marcatori, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Flamengo-Fluminese: la squadra che ipoteticamente potrebbe essere prima in classifica ospita una che è distante sette punti. Le nostre scelte

Entrambe hanno fatto il Mondiale per Club. Il Fluminense, addirittura, si è spinto fino alle semifinali. E sembrerebbe possa pagare a caro prezzo le fatiche. O almeno questa è stata la sensazione, soprattutto perché il ritorno in campionato, la scorsa settimana, è stato con una sconfitta in casa contro il Cruzeiro.

Arriva da una sconfitta anche il Flamengo, che ci ha rimesso le penne in trasferta contro il Santos cadendo sotto i colpi di Neymar. Il colpo di Neymar, a dire il vero. Ma sono i rossoneri che partono con tutti i favori del pronostico: non solo perché giocano in casa, ma anche per via delle qualità che hanno in campo che sono superiori a una squadra che è andata oltre il miglior pronostico negli Stati Uniti. Quindi andiamo a vedere quali sono i nostri uomini.

Pronostici Flamengo-Fluminense: le nostre scelte

In casa segna quasi sempre Luiz Araujo. Lo ha fatto contro il Sao Paulo, lo ha fatto al Mondiale per Club. Un uomo che quando attacca dall’esterno riesce ad essere pungente, riesce a centrare la porta. Sembra possa essere di nuovo la sua serata e aumentare così il bottino che al momento è fermo a 3 gol e 1assist in 12 presenze in campionato.

E chi tira in porta: molto semplice. Da un lato c’è De Arrascaeta, trequartista con 9 gol in 13 presenze. Un uomo dalla qualità assurda, un uomo che sarebbe anche entrato nel mirino di qualche big europea. Insomma, un giocatore che fa sempre la differenza e che per due volte nel corso del match potrebbe riuscire a centrare i pali. Dall’altro lato, invece, la nostra scelta ricade su Cano. Trentasette anni, un gol in questo torneo, lui i pali li trova quasi sempre.

Quindi: Luiz Araujo marcatore plus, De Arrascaeta over 1,5 tiri in porta plus e Cano over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 9,19 volte la posta.

Flamengo-Fluminense: gli ammoniti

Tre partite al Mondiale per Club e un’ammonizione. Una partita in Copa do Brasil e un giallo, il centrocampista Allan quando si alza la temperatura sembra non essere in grado di gestire la tensione. E avrà contro dei calciatori molto fumantini, visto l’enorme posta in palio. In sette presenze in campionato il giallo ancora non lo ha preso, crediamo sia l’occasione davvero giusta.

Dall’altro lato il nome non può che essere quello di Nonato: un centrocampista che abbiamo imparato a conoscere – per i falli commessi – appunto al Mondiale per Club. In campionato di gialli ne ha presi 3 in otto presenze.

Quindi: Allan ammonito plus e Nonato ammonito plus, su GoldBet hanno un valore di 5,75 volte la posta.