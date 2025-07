Curva dopo curva, la tennista ammalia Ibiza

La tennista vola ad Ibiza dopo le fatiche di Wimbledon e fa strage di cuore con i suoi look da femme fatale: quello è un abito da bollino rosso.

Chi sceglie Ibiza, si sa, non lo fa solo per l’acqua cristallina e i paesaggi mozzafiato. Lo fa soprattutto perché ha voglia di scatenarsi e di godersi la movida dell’isola, nota per essere particolarmente, diciamo così, effervescente. A queste latitudini spassarsela è un imperativo assoluto, ragion per cui non c’è spazio per chi ha voglia solo di sonnecchiare e di fare il pieno di iodio e vitamine.

E lo sa bene Fanny Stollar, che si sta godendo tutto quello che le Baleari hanno da offrire, senza se e senza ma. La tennista è in vacanza dopo le fatiche di Wimbledon e ha messo da parte, fosse anche solo per una manciata di giorni, la racchetta e gli allenamenti. La sua quotidianità, in questo momento, è fatta solo di mare, di sole, di escursioni in barca e di feste, motivo per il quale la stiamo vedendo sui social in una veste molto diversa da quella consueta. Cosa che, in tutta onestà, non ci dispiace affatto.

Siamo abituati a vederla correre in campo e a tirare di rovescio, rigorosamente in tenuta sportiva e coi lunghi capelli biondi raccolti alla bell’e meglio. Adesso ha l’occasione, invece, di mostrare l’altro suo volto, quello di una ragazza che ha l’animo sportivo e nel cui dna scorre il tennis, certo, ma che ha anche voglia di dare libero sfogo, di tanto in tanto, alla propria sensualità.

Il bianco è sempre una buona idea: curve da sogno

E Fanny, chi la conosce lo sa, è molto, ma davvero molto, femminile. Sfoggia il suo sex appeal e le sue curve da capogiro con estrema disinvoltura, il che fa sì che i follower la ammirino ancora di più.

Ecco spiegato, allora, perché l’ultimo carosello pubblicato direttamente da Ibiza abbia avuto un tale impatto su di loro. Ci riferiamo ad una foto in particolare, quella in cui indossa un abito bianco di pizzo, quasi da sposa se vogliamo, avvolgente e sensualissimo. Accompagna le sue curve con perfezione assoluta, lasciando che il suo corpo tonico e scolpito, in una parola perfetto, si sveli in tutto il suo autentico splendore.

Lo sfondo ha fatto il resto e ha contribuito affinché questo scatto diventasse, se non virale, quasi. I commenti in calce al carosello si sono sprecati e sono a senso unico: sono tutti pazzi, in poche parole, della Stollar, una tennista che ha saputo coniugare sport e femminilità e trovare un equilibrio perfetto.