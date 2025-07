Pronostici marcatori MLS 20 luglio: la tripla è servita

Pronostici marcatori MLS, chi potrebbe gonfiare la rete (e non solo) nelle partite in programma nella notte: spiccano tre nomi.

MLS ancora grande protagonista nel weekend dopo un turno infrasettimanale che non ha lesinato spettacolo e sorprese. Una su tutte, la sconfitta nettissima patita dall’Inter Miami nello scontro diretto con Cincinnati. Nella trasferta in Ohio Messi e compagni sono stati letteralmente spazzati via con un perentorio 3-0 dalla seconda forza della Eastern Conference.

Prima grande delusione dopo 5 vittorie di fila per il club della Florida: oltre alla striscia vincente si è interrotta anche quella relativa ai gol dell’argentino, che nella sfilza di successi aveva sempre realizzato almeno una doppietta. Il protagonista della sfida tra le due superpotenze della Eastern Conference invece è stato il brasiliano Evander, due volte a segno. L’ex Midtjylland ora è a quota 15 reti, una in meno dello stesso Messi e due in meno rispetto al capocannoniere Sturridge. In grande spolvero anche la prolifica ala di Nashville, il tedesco Hany Mukhtar, dal 2020 negli Stati Uniti dopo il quadriennio con la maglia del Brondby in Danimarca.

Nel 3-0 rifilato mercoledì scorso a Columbus c’è pure la sua firma insieme a quelle del solito Surridge (il terzo gol Nashville l’ha segnato grazie ad una autorete). Mukhtar, pur giocando in una posizione più defilata rispetto all’inglese, in questo campionato ha già realizzato 11 gol. Potrebbe ripetersi nella sfida con Toronto: nonostante il colpaccio in casa di San Diego i canadesi non sembrano avere speranze in Tennessee contro una squadra che vanta il miglior record casalingo insieme a Philadelphia.

Pronostici marcatori MLS, Bouanga può decidere il derby

Nella notte tra sabato e domenica è in programma anche l’atteso derby losangelino tra Los Angeles FC e i Los Angeles Galaxy. Partono favoriti i primi, che arrivano all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo per le tre vittorie consecutive con Colorado, Dallas e Minnesota. In settimana è stato decisivo ancora una volta Denis Bouanga, capocannoniere del club californiano con 11 reti.

L’attaccante gabonese con un passato nel Saint-Etienne, in Francia, sarà verosimilmente uno dei più pericolosi nella stracittadina californiana: si può provare, in tal senso, l’opzione “marcatore plus”. Dopo due giornate di digiuno potrebbe ritrovare la via del gol pure il croato Marco Pasalic, attaccante dell’Orlando City (da non confondere con il suo omonimo Mario, che gioca invece nell’Atalanta). L’avversario dei viola, i New England Revolution, dietro non sono solidissimi – hanno appena incassato cinque reti contro i Red Bulls – e con ogni probabilità lasceranno diversi spazi anche nella sfida con Orlando City: l’ex Rijeka è pronto ad approfittarne.

Ricapitolando: Mukhtar marcatore plus, Bouanga marcatore plus e Pasalic marcatore plus su GoldBet hanno un valore di 8,68 volte la posta.