Pronostici marcatori Brasileirao 19 luglio: una tripla a quota 17

Pronostici marcatori Brasileirao, nella giornata di sabato sono in programma quattro partite: ecco chi potrebbe lasciare il segno.

Nel turno infrasettimanale che si è appena concluso non sono mancate le sorprese. Il dato che non è passato inosservato riguarda le tre squadre che hanno partecipato al Mondiale per Club (Fluminense, Flamengo e Botafogo), tutte rimaste a secco di vittorie. Clamorosa la sconfitta del Flu, arrivato addirittura in semifinale nella kermesse internazionale andata in scena negli Stati Uniti. Il Tricolor, a distanza di pochi giorni dalla semifinale persa 2-0 con il Chelsea, si è arreso con lo stesso risultato al Cruzeiro, che continua a guardare tutti dall’alto verso l’alto in classifica.

Non era preventivabile neppure il capitombolo del Flamengo, che fino a giovedì condivideva la vetta proprio con il Cruzeiro. I rossoneri, imbattuti nel Brasileirao dallo scorso maggio, sono tornati a mani vuote dalla trasferta con il Santos: decisivo, a sei minuti dalla fine, un gol del giocatore più rappresentativo del Peixe, vale a dire l’ex Barcellona e PSG Neymar.

L’attaccante, che a gennaio ’25 ha fatto ritorno nel club in cui è cresciuto, ha subito lasciato il segno alla prima da titolare dopo un infortunio che l’aveva tenuto fuori dai giochi per qualche settimana. Neymar ha regalato così tre punti preziosi alla sua squadra, fondamentali per abbandonare momentaneamente la zona retrocessione. Santos che ovviamente punterà di nuovo su di lui per provare a conquistare il terzo risultato utile consecutivo in casa del Mirassol, che in classifica ha quattro punti in più della compagine alvinegra. Del resto, se Neymar sta bene ha già dimostrato di poter fare la differenza in questo contesto, nonostante il livello non elevatissimo della rosa a disposizione del tecnico Cleber Xavier.

Pronostici marcatori Brasileirao, Depay ritorna per il derby

Ai margini della zona rossa c’è anche il Vasco da Gama, che in settimana ha rimediato una sconfitta umiliante in Ecuador contro l’Independiente del Valle, un 4-0 che in sostanza azzera le possibilità di continuare l’avventura nella Copa Sudamericana. Nel ritorno, infatti, i bianconeri dovranno vincere con 5 gol di scarto.

In campionato le cose non vanno meglio: il Vasco nello scorso weekend si era arreso 2-0 al Botafogo, restando a +1 sulla quartultima. Fernando Diniz ha bisogno come l’aria dei gol del suo cannoniere, l’esperto attaccante argentino Pablo Veggetti, terzo giocatore più prolifico del Brasileirao dopo Kaio Jorge del Cruzeiro e De Arrascaeta del Flamengo. L’ex Belgrano potrebbe fare la differenza nella delicata sfida con il Gremio, altra squadra che non sta di certo brillando. La terza proposta per le quattro gare in programma oggi riguarda il sentito derby paulista tra San Paolo e Corinthians: il Timao non è favorito ma il successo nel turno infrasettimanale con il Cearà dotrebbe fare da spinta propulsiva. L’allenatore del Corinthians, Dorival Junior, ritroverà peraltro l’attaccante olandese Memphis Depay, squalificato nell’ultimo match: uno con la sua grande esperienza può essere determinante in una partita che molto probabilmente verrà decisa da un episodio.

Ricapitolando: Neymar marcatore plus, Vegetti marcatore plus e Depay marcatore plus su GoldBet hanno un valore di 17,82 volte la posta.