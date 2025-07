Pronostico San Paolo-Corinthians: altro colpo esterno

Sao Paulo-Corinthians è una partita della quindicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 2:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sconfitta interna contro il Bragantino – arrivata anche per via di qualche nervosismo di troppo – il Corinthians nel turno di martedì scorso è tornato alla vittoria in trasferta andando a prendersi i tre punti sul campo del Ceara. Un campo difficilissimo, ostico. E adesso a Depay e compagni – che tornerà dopo il turno di squalifica – tocca un’altra gara lontana dalle mura amiche, contro il Sao Paulo.

Per i padroni di casa il momento è nerissimo e la classifica rispecchia tutto questo. Parliamo di una squadra che viene da un pareggio ma che prima aveva collezionato tre sconfitte di fila. Sì, c’è una situazione assai complicata da gestire e non sembra essere questo il momento giusto per tirarsi fuori. Più che altro, adesso, sembra proprio essere il momento di limitare i danni. Semplice a dirsi, molto più complicato a farsi, ovviamente.

E c’è pure da dire che in seno al Corinthians c’è una forte voglia di rivincita. Negli ultimi cinque incroci, infatti, sono arrivate quattro sconfitte. E siccome tra le due formazioni non c’è oggettivamente questo grosso scarto, si vuole invertire la rotta. Tornando al discorso di prima, quindi, quella di sabato sembra proprio essere la serata giusta per riuscirci.

Come vedere Sao Paulo-Corinthians in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la quindicesima giornata del Brasileirao Sao Paulo-Corinthians, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 2:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico

Sarà una partita non adatta a chi ha paura. Nel senso: entrambe vorrebbero la vittoria e quindi in campo ci andranno due formazioni che cercheranno in tutti i modi di vincere la partita. Anche con dei colpi proibiti. Partita che alla fine dovrebbe essere regalare meno di tre reti complessive: sarà molto tattica. E la vittoria del Corinthians con il minino scarto è l’opzione migliore.

Le probabili formazioni di Sao Paulo-Corinthians

SAO PAULO (3-5-2): Rafael; Ferraresi, Arboleda, Franco; Soares, Marcos, Bodabilla, Oscar, Diaz; Luciano, Andre Silva.

CORINTHIANS (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Ramalho, Caca, Bidu; Raniele, Martinez, Bidon, Garro; Telles Magno, Depay.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1