Pronostici Conference League 17 luglio: la rimonta non è utopia

Conference League, si chiude il primo turno di qualificazione anche nella terza competizione continentale: ecco le nostre scelte.

Partiamo dalla grande sorpresa dell’andata, un risultato impossibile da pronosticare: il tracollo dei bosniaci del Borac Banja Luka, davanti al loro pubblico, contro gli andorrani del Santa Coloma.

Successo storico per il club del minuscolo principato pirenaico che, smentendo chi lo dava per spacciato, ha strapazzato 4-1 una squadra che lo scorso marzo ha sfiorato la qualificazione ai quarti di finale di questa manifestazione. Il Borac, adesso, dovrà vincere con almeno tre gol di scarto in trasferta per portare la doppia sfida ai supplementari ed evitare una clamorosa eliminazione, impresa difficile ma che resta comunque alla portata degli uomini di Mladen Zizovic, a patto che si cambi completamente marcia rispetto ad una settimana fa. La differenza tra le due compagini, infatti, rimane netta e non sarebbe sorprendente se i bosniaci riuscissero a ribaltare tutto in un match che promette almeno tre gol complessivi, sulla falsariga dall’andata.

Qualificazione al secondo turno vicina invece per i georgiani del Dila Gori, che giovedì scorso l’hanno spuntata in rimonta sui lussemburghesi del Racing. Il 2-1 non è un risultato che permette di dormire sonni tranquilli ma il fatto che il ritorno si giochi in Georgia – il Dila staccherebbe il pass anche pareggiando – è indubbiamente un punto a favore del Dila, che a secondo noi vincerà anche tra le mura amiche. Stesso discorso per il Klaksvik: la formazione delle Isole Faroe all’andata ha fatto il colpaccio in Finlandia (1-2) contro il SJK (decisivo il gol di Tellechea a quattro minuti dalla fine) e non dovrebbe avere problemi a ripetersi davanti ai propri tifosi. Anche in questo caso i gol non dovrebbero mancare.

Le previsioni sulle altre partite

I lituani dell’Hegelmann devono provare a ribaltare la sconfitta di misura patita a Dublino con il St. Patrick’s: gli irlandesi hanno esultato a 10 minuti dal fischio finale grazie ad un rigore trasformato da Keena.

La sensazione, però, è che tutto sia rimasto aperto: l’Hegelmann ha le carte in regola per strappare almeno un risultato positivo. Per quanto riguarda i gol, si preannunciano movimentate le sfide tra Haverfordwest e Floriana e tra La Fiorita e Vardar: i gallesi hanno perso 2-1 a Malta e non possono accontentarsi di un pareggio; i nordmacedoni invece hanno blindato la qualificazione travolgendo 3-0 il club sammarinese e non è da escludere un altro successo ampio. Serve un miracolo sportivo infine al Rabotnicki per ribaltare il Torpedo BelAZ dopo aver perso 3-0 in Bielorussia: stavolta entrambe dovrebbero andare a segno. Almeno una rete per parte anche nella sfida tra Penybont e Kauno Zalgiris (all’andata è terminata 3-0 per i lituani).

Conference League: possibili vincenti

Borac Banja Luka (in Santa Coloma-Borac Banja Luka)

Hegelmann o pareggio (in Hegelmann-St. Patrick’s)

Dila (in Dila-Racing)

Klaksvik (in Klaksvik-SJK)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Haverfordwest-Floriana

La Fiorita-Vardar

Conference League: le partite da almeno un gol per squadra

Rabotnicki-Torpedo BelAZ

Penybont-Kauno Zalgiris

Comparazione quote

La vittoria del Borac Banja Luka è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai. Il segno “Gol” in Rabotnicki-Torpedo BelAZ è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

