Pronostici Atp Gstaad 17 luglio: un italiano in campo oltre al “derby” kazako

Solo sconfitte, da Maiorca in poi, per il tennista sudamericano, uscito al primo turno a Wimbledon e pure dal Challenger di Braunschweig contro il francese Pavlovic. L’occasione per tornare a vincere gliela fornisce la sfida con Arthur Cazaux, battuto due volte su due in carriera, in entrambe le circostanze sulla terra rossa.

Il match più interessante del giorno, però, è quello tra i due naturalizzati kazaki – ma nati in Russia – Alexander Shevchenko e Alexander Bublik. Quest’ultimo torna in campo dopo il clamoroso flop a Wimbledon contro lo spagnolo Munar al primo turno, a distanza di una settimana dal trionfo di Halle, torneo in cui si è tolto anche la soddisfazione di battere Jannik Sinner. Bublik, tuttavia, è così, altamente imprevedibile: Shevchenko, che nel primo turno si è preso la scampo del 40enne Stan Wawrinka, potrebbe dargli filo da torcere come del resto fece nell’unico precedente, a febbraio 2024 nel torneo di Montpellier su cemento (vittoria di Bublik in tre set).

Chiudiamo con la sfida tra l’argentino Francisco Comesana e lo spagnolo Roberto Carballes Baena: entrambi si sentono più a loro agio su superfici lente come la terra ma il nativo di Mar del Plata in questo momento sembra stare meglio rispetto all’iberico, nel primo turno costretto ad una non semplicissima rimonta nel derby con il connazionale Taberner.

Atp Gstaad: possibili vincenti

Etcheverry in Cazaux-Etcheverry

Passaro in Passaro-Kym

Comesana in Comesana-Carballes Baena

I pronostici sui games

Shevchenko-Bublik (over 20,5)

Comesana-Carballes Baena (over 22,5)

Comparazione quote

La vittoria di Passaro è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Shevchenko-Bublik over 20,5 games è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

