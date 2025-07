La nuova fiamma di Sinner è come Re Mida: ogni suo post vale oro

I numeri da paura dell’attività di Laila Hasanovic fanno girare la testa a tutti, perfino a Jannik Sinner: stenterai a crederci.

Fino a questo momento, Jannik Sinner ha categoricamente smentito tutto quanto. Dice di non essere coinvolto in alcuna relazione e di essere concentrato al 100% sulla sua carriera. E non diciamo che abbia mentito, ma che abbia sminuito il rapporto con Laila Hasanovic, forse, sì. Magari non saranno promessi sposi, forse si stanno solo frequentando, ma qualcosa c’è di sicuro, se lei si è presa la briga di correre ad applaudirlo sia al Roland Garros che a Wimbledon.

E l’ipotesi più accreditata è che lui, per “ricambiare”, sia volato alla volta di Copenaghen, dove lei risiede, subito dopo la vittoria all’All England Club. Giusto il tempo di far scendere i familiari – con coppa al seguito – a Bolzano, che già era a bordo di un volo privato, in partenza per una misteriosa località. Fa bene, ad ogni modo, a mantenere cotanta riservatezza, considerando che era chiaramente insofferente all’esposizione mediatica cui era andato incontro ai tempi della love story con Anna Kalinskaya.

Resta da capire, piuttosto, quanto ancora durerà questa bolla, visto che la sua nuova fiamma ha costruito sui social network e sulla visibilità la sua straordinaria carriera. La bella Laila è una modella di successo, ma non solo. Su Instagram e su YouTube va fortissimo, fa numeri da paura, ed è su di essi che ha fondato un’attività economica estremamente redditizia.

Sinner, impazzisce l’algoritmo: numeri da paura per Hasanovic

In qualità di influencer, la presunta lady Sinner è un po’ una sorta di Re Mida: trasforma in oro qualunque contenuto sia in procinto di postare, tanto è vero che guadagna un botto per ciascuno di essi.

Secondo le stile, come riferisce Leggo, incasserebbe tra 1000 e 4mila euro per ogni post sponsorizzato su Instagram. Guadagnerebbe 5 volte tanto, e dunque 20mila euro, invece, per i video che è solita postare su YouTube. Il suo reddito annuo, pertanto, relativamente ai soli incassi derivanti dalla sua attività social, si aggirerebbe intorno ai 250-300mila euro, per un patrimonio complessivo che supera, molto probabilmente, il milione di euro.

Certo è che se anche non fosse vero, come si dice, che i due ragazzi hanno una relazione, lei ne ha comunque ricavato ancor più visibilità. È entrata prepotentemente nel radar mediatico del Bel Paese, motivo per il quale, adesso, è molto conosciuta alle nostre latitudini. E se anche le rose non dovessero fiorire, beh, resta sempre l’engagement.