La fiamma di Sinner e quelle amicizie sospette: qui gatta ci cova

Jannik Sinner, difficile che si tratti solo di una coincidenza fine a se stessa: le amicizie sospette della sua presunta fiamma alimentano il gossip.

Era alla finale del Roland Garros. E si aggirava all’All England Club, guarda caso, anche mentre in Church Road si disputavano i primi turni dei Championships. Solo una coincidenza fortuita? Potrebbe essere, ma come si fa a non pensare che ci sia dietro dell’altro, viste le notizie circolate nelle ultime settimane?

Si parla già dai tempi degli Internazionali d’Italia, in effetti, del fatto che Jannik Sinner abbia una nuova, ma ancora solo presunta, fiamma. Dopo gli avvistamenti a Montecarlo in compagnia di Lara Leito, il campione altoatesino avrebbe rivolto le sue attenzioni verso un’altra ragazza, anche lei bellissima e anche lei modella. Il suo nome, già noto ai più, è Laila Hasanovic, ed è davvero un caso strano (?) che si sia appassionata al tennis al punto da girare l’Europa inseguendo il Tour.

Ci sembra decisamente più verosimile, al contrario, che si nasconda un interesse ben preciso dietro la sua presenza al Roland Garros e al Wimbledon. Una simpatia, ricambiata, nei confronti del numero 1 del mondo, che dopo aver vinto i Championships è salito a bordo di un volo privato, ha mollato coppa e famiglia a Bolzano ed è ripartito subito verso una località misteriosa. La Danimarca, probabilmente, dove la ragazza in questione vive. Ma, attenzione, c’è un altro indizio ancora che sembrerebbe confermare questi rumors.

Sinner, tu chiamale se vuoi coincidenze…

Basta fare un salto sul profilo Instagram della bella Laila per scoprire un’altra – alquanto strana – coincidenza. La modella ha tanti follower, ben 350mila, ma tre di essi sono legati al tennis.

La Hasanovic è seguita da tre wag, il che non fa altro che alimentare il sospetto che non sia del tutto estranea agli spogliatoi e al dietro le quinte del Tour. Tra i suoi sostenitori compaiono Morgan Riddle, che sappiamo essere compagna di Taylor Fritz, Paige Lorenze, promessa sposa da qualche giorno di Tommy Paul, ed Ivana Nedved, che è legata sentimentalmente, invece, all’americano Sebastian Korda. Un intreccio casuale? Può darsi, ma lasciateci almeno il beneficio del dubbio.

Di certo è inutile aspettarsi che Jannik si lanci, da qui a breve, in conferme o presentazioni ufficiali. Dopo la rottura con Anna Kalinskaya ha imparato la lezione e capito, cosa che in cuor suo in realtà sapeva già, che mischiare sport e gossip non è mai un bene.