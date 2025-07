Tennis, la wag va in bianco e la foto manda tutti in tilt

Il mondo del tennis è già su di giri: è bastata una foto perché la wag catalizzasse l’attenzione su di sé e si prendesse tutta la scena.

Imprenditrice, influencer, wag. È abbastanza lunga la lista di attività alle quali questa splendida ragazza si dedica quotidianamente, per cui ci limiteremo a citare queste “qualifiche” senza perderci troppo in altre quisquilie. Anche perché è sul nuovo status che ha appena raggiunto che preferiamo concentrarci oggi.

Iniziamo col dire che la lei in questione è Paige Lorenze, beniamina dei social ma anche compagna di vita del tennista americano Tommy Paul. Una coppia amatissima, solida, che si palesa spesso su Instagram e che viene inondata, ogni volta, dall’affetto degli abitanti che popolano il cyberspazio. Figurarsi come gli stessi possano avere dunque reagito, nelle scorse ore, alla notizia che, in men che non si dica, ha fatto il giro del web. Notizia che era nell’aria, certo, ma che è arrivata in un momento del tutto inaspettato.

All’improvviso, infatti, è comparso online un mini carosello che non ha lasciato spazio ad altre interpretazioni. Prima una foto romantica di coppia che li ritrae naso contro naso, poi lo zoom su un anello con diamante. Infine, lo scatto di un abbraccio tra i due, gesto che avrà suggellato, presumiamo, la proposta di matrimonio del tennista alla bella Paige.

Tennis, la futura sposa ammalia il popolo dei social

Ha chiesto la sua mano in riva al mare, ma non c’è altro indizio, nelle foto, che suggerisca in che modo abbia deciso di farle la fatidica proposta. Sono stati un po’ più riservati, dunque, di altre coppie del mondo del tennis, che hanno spesso condiviso molti più dettagli o, addirittura, video a corredo del momento.

Nulla di tutto ciò per Tommy e Paige, com’è giusto che fosse. La sola cosa certa è che Paul ha deciso di fare il grande passo in uno dei momenti più significativi della sua carriera, appena salito com’è al 15esimo posto della classifica Atp. E di certo c’è anche che ha scelto come sposa una delle wag più influenti del panorama tennistico, una donna dalla bellezza che non esiteremmo a definire, ma in senso buono s’intende, “imbarazzante”.

Il feed della Lorenze conferma che eleganza e sensualità possono viaggiare di pari passo e che la bellezza, soprattutto, è assolutamente oggettiva. Sfidiamo qualcuno a dire che non sia affascinante da morire, così come saremmo disposti a scommettere che alla sua porta ci sarebbe la fila, se solo il suo cuore non appartenesse al campione americano…